La Incubadora de Empresas invita a participar del Consultorio Emprendedor sobre el programa “Mendoza Mentorea”

La propuesta se desarrollará el miércoles 8 de julio, a las 12:00 hs., en modalidad virtual. El encuentro está destinado a emprendedores y empresas jóvenes que deseen conocer los alcances del programa Mendoza Mentorea y resolver dudas sobre el proceso de postulación.

La Incubadora de Empresas invita a la comunidad emprendedora a participar de una nueva edición del Consultorio Emprendedor, un espacio de encuentro e información dedicado en esta oportunidad al programa Mendoza Mentorea.

La actividad se realizará el miércoles 8 de julio, a las 12:00 hs., en modalidad virtual, y está orientada a emprendedores y empresas jóvenes interesadas en postularse como mentoreados dentro del programa.

Durante el consultorio, los participantes podrán conocer los objetivos, beneficios y requisitos de Mendoza Mentorea, además de realizar consultas y recibir orientación sobre el proceso de inscripción y participación.

Los interesados pueden inscribirse previamente completando el siguiente formulario: Click Aquí!

Esta iniciativa es impulsada por el Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Emprendedores y Cooperativas, con el objetivo de acompañar el crecimiento y fortalecimiento del ecosistema emprendedor de Mendoza, promoviendo herramientas de capacitación, vinculación y mentoría para potenciar nuevos proyectos y empresas