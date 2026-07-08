La Incubadora de Empresas avanzó con una nueva capacitación para la obtención del Carnet de Manipulación de Alimentos

La Incubadora de Empresas llevó adelante la segunda etapa de la capacitación para la obtención del Carnet de Manipulación de Alimentos, una instancia formativa destinada a los incubados internos que busca brindar herramientas fundamentales para garantizar la seguridad e inocuidad de los alimentos.

La jornada estuvo a cargo de la Licenciada en Bromatología Florencia Reyes, quien desarrolló contenidos vinculados a las Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETAS), los alérgenos alimentarios y los alimentos libres de gluten, ejes esenciales para quienes elaboran, manipulan o comercializan productos alimenticios.

Durante el encuentro, los participantes profundizaron conocimientos sobre las medidas de prevención y las buenas prácticas necesarias para reducir riesgos sanitarios y asegurar que los alimentos lleguen a los consumidores en condiciones seguras.

Desde la Incubadora de Empresas destacaron la importancia de continuar impulsando este tipo de capacitaciones, que no solo permiten acceder al Carnet de Manipulador de Alimentos, sino que también fortalecen el compromiso con la inocuidad alimentaria como un pilar fundamental para la protección de la salud pública y el desarrollo de emprendimientos responsables.