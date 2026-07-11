La ganadería mendocina mejora sus indicadores productivos y consolida una mayor eficiencia reproductiva

El análisis elaborado por la Dirección de Ganadería muestra un crecimiento de 8,5 % en la cantidad de ganado bovino respecto de 2024 y un aumento de la eficiencia reproductiva, con un índice de parición de 64,6 %.

Los resultados de la Primera Campaña de Vacunación Antiaftosa y Brucelosis Bovina y Certificación de Stock 2026 reflejan una mejora sostenida de la productividad del rodeo provincial.

Los datos relevados durante la Primera Campaña de Vacunación Antiaftosa y Brucelosis Bovina y Certificación de Stock 2026 muestran una evolución positiva de la ganadería mendocina. El informe técnico, elaborado por la Dirección de Ganadería, evidencia que la provincia continúa mejorando la productividad de sus rodeos a partir de una mayor eficiencia reproductiva y de la incorporación de sistemas intensivos de producción.

El análisis comparativo de los ciclos 2024, 2025 y 2026 muestra que, mientras el stock de vientres se mantuvo prácticamente estable, la cantidad de terneros y terneras registró un crecimiento acumulado, considerando el stock de feedlot al cierre del ciclo. En el mismo período, el índice de parición evolucionó del 55,8 % al 64,6 %, lo que refleja una mejora de 8,8 puntos porcentuales en la eficiencia reproductiva del rodeo bovino provincial.

Desde el Ministerio de Producción destacaron que estos resultados responden a una combinación de factores, entre ellos las mejores condiciones forrajeras registradas durante el último año y las políticas públicas implementadas para fortalecer la actividad ganadera.

En ese marco, durante 2026, el Gobierno de Mendoza puso en marcha el Plan Provincial de Destete Precoz, una iniciativa que implicó una inversión cercana a $1.000 millones para acompañar a los productores ganaderos mediante una técnica de manejo orientada a mejorar la condición corporal de las vacas, incrementar los índices de preñez y aumentar la productividad de los rodeos.

Al respecto, el director de Ganadería, Roberto Ríos, destacó: «Junto con la mejora de los campos por las lluvias, comienzan a verse los primeros resultados del Plan de Destete Precoz que impulsa el Ministerio de Producción para mejorar la productividad de los rodeos mendocinos».

Ríos explicó que el programa ya alcanza a cerca de 19.000 terneros y estimó que esa cifra podría llegar a los 25.000 animales antes de finalizar la temporada, consolidando una herramienta estratégica para mejorar la competitividad del sector.

Los resultados del informe también reflejan el creciente aporte de los sistemas de engorde a corral (feedlot), que al cierre del ciclo concentraban el 8,5 % de los terneros de la provincia y permitieron elevar el índice de parición hasta el 64,6 %, lo cual consolida un proceso de reconversión productiva basado en una mayor eficiencia y en el aprovechamiento de tecnologías de manejo ganadero.