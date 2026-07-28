La Filarmónica de Mendoza presenta «El legado de Atenas», su séptimo concierto de abono

Un recorrido sinfónico y vocal por los ideales de la antigua Grecia a través de dos obras fundamentales del clasicismo vienés en el Teatro Independencia.

La cita será el viernes 31 de julio, a las 21, en la sala mayor de la provincia, Chile 1184, Ciudad de Mendoza. Bajo la dirección del maestro Nicolás Rauss, la Orquesta Filarmónica de Mendoza recibirá sobre el escenario al Coro Amicana, al Coro de Egresados del Colegio Martín Zapata y a los solistas Mariana Rodríguez (soprano) y Fernando Lázari (barítono).

Esta propuesta invita a descubrir cómo los ideales de la antigua Grecia trascendieron su tiempo para convertirse en una fuente inagotable de inspiración para la música y la cultura occidental. El programa reúne a dos figuras fundamentales del clasicismo vienés, Joseph Haydn y Ludwig van Beethoven, en un encuentro que celebra la creatividad, el pensamiento humanista y la vigencia del mundo clásico.

La velada comenzará con la Sinfonía n.º 80 en re menor, una de las obras más imaginativas de Haydn, donde el equilibrio, la elegancia y la intensidad dramática conviven en un discurso de extraordinaria riqueza. En la segunda parte, Las ruinas de Atenas, Op. 113, de Beethoven, evocará el esplendor de esa civilización para transformar su herencia en una poderosa expresión sinfónica y vocal. Así, el espectáculo propone un viaje por las raíces de Europa, recordando que las grandes ideas y el arte continúan dialogando con cada nueva generación.

Para quienes no han adquirido su abono esta temporada, las entradas se encuentran disponibles en EntradaWeb.com.

Sobre el director Nicolás Rauss

Director de orquesta suizo de importante trayectoria en América Latina, titular de la Orquesta Sinfónica Nacional del Uruguay (SODRE) de 2023 a 2025, de la Orquesta USACH en Santiago de Chile (2013 a 2021), de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario (Argentina, 2008 a 2014), y de la Filarmónica de Mendoza (Argentina, 2000 a 2004).

Luego de recibir una doble formación en dirección orquestal y coral (como alumno de Michel Corboz) en Ginebra, obtiene en 1987 el Primer Premio por unanimidad en el 6° Concurso Internacional de Dirección Orquestal “Gino Marinuzzi” en Sanremo. Ha dirigido, en Suiza, las orquestas de “la Suisse Romande”, de Cámara de Lausanne, de la Radio-Televisión de Suiza-Italiana, la Sinfónica de Biel; en Italia, las Sinfónicas dell’Emilia-Romagna y de Sanremo; en Alemania, la Sinfónica de Hof, las orquestas de Jóvenes de los Estados de Bavaria, de Schleswig-Holstein y de Niedersachsen; y la Filarmónica de Macedonia y la Sinfónica Nacional de Georgia.

En Sudamérica ha dirigido:

En Argentina: la Orquesta Estable del Teatro Colón, la Filarmónica de Buenos Aires, las sinfónicas del Teatro Argentino de La Plata, de Córdoba, de Mendoza (Filarmónica y Sinfónica de la UNCuyo), de San Juan, y de Neuquén.

En Brasil: la Sinfónicas de Porto Alegre, de Paraná (Curitiba), la Municipal de São Paulo, la Orquesta de Cuerdas del Teatro Amazonas en Manaos.

En Chile: la Sinfónica Nacional y la Orquesta de Cámara de Chile, la Sinfónica de Concepción, las orquestas regionales de La Serena, de Talca, de Temuco, de Antofagasta.

En Uruguay y Perú: la Sinfónica del SODRE, la Filarmónica de Montevideo, y la Sinfónica Nacional del Perú.

Además del repertorio tradicional, aprecia sacar de la sombra a sinfonías de Haydn de su período experimental, transitar por el Liszt de su Sinfonía de Fausto y de sus poemas sinfónicos como Los Ideales, Tasso, De la cuna hasta la tumba y Orpheus, por sinfonías de Bruckner, Elgar, Sibelius, Chausson, Roussel, Martinů.

En el repertorio vocal, ha dirigido oratorios (Oratorio de Navidad, Magnificat y numerosas cantatas de Bach, el Mesías de Haendel, Stabat Mater y Missa Nelson de Haydn; Missa Solemnis K. 337, Missa en do menor y Requiem de Mozart; Missa en do, Novena Sinfonía y Fantasía Coral de Beethoven; Elias de Mendelssohn, Requiem de Cherubini y de Verdi, Missa di Gloria de Puccini, Requiem de Fauré, Choros 10 de Villa-Lobos, el Rey David de Honegger), y óperas (Dido y Aeneas, Orfeo ed Euridice de Gluck, Las bodas de Fígaro, La flauta mágica, Carmen, Norma, Un ballo in maschera, Aida, Turandot, Cavalleria rusticana).

Ha tenido el gusto de acompañar a solistas como los pianistas Bruno Gelber, Sarah Davis Buchner, Alfredo Perl, Mahani Tehave, Edith Fischer, Jorge Pepi, Danor Quinteros, Luis Alberto Latorre, el oboísta Albrecht Mayer, la arpista Marielle Nordmann, el flautista Michel Debost, los violonchelistas Johannes Moser, Leonid Gorokhov, Julius Berger, Stanimir Todorov, los violinistas Svetlin Roussev, Hagai Shaham, Lucía Luque, Bastian Loewe, Xavier Inchausti, Pablo Saraví, los cantantes Eiko Senda, Carlo Ventre, Ana María Benedetti, etc. Este último período lo ha visto dirigir la Sinfonía de los Alpes de Richard Strauss en Múnich, Una vida de héroe del mismo Strauss en Montevideo, los Nocturnos de Debussy en Mendoza, varias Sinfonías de Haydn en Chile, etc. Próximamente hará su debut en México (Xalapa).

Sobre el Coro de Amicana

Fue creado en el año 1986 por la Magister Mónica Pacheco, convirtiéndose en parte de la Asociación Mendocina de Intercambio Cultural Argentino y Norteamericano (Amicana). Ha cumplido con una intensa labor artística en nuestro medio, realizando conciertos compartidos, encuentros corales y recitales con un muy variado repertorio de diferentes épocas y estilos, abordando y difundiendo nuevas obras corales, estrenos y primeras audiciones, tanto en Mendoza como en otras provincias y países.

Ha realizado un gran número de Conciertos Sinfónico-Corales con las Orquestas Sinfónica de la UNCuyo y Filarmónica de Mendoza, habiendo sido dirigido en tales oportunidades por importantes Maestros.

Ha participado en concursos, encuentros y festivales provinciales, nacionales e internacionales, en los que ha compartido escenario con relevantes coros de Latinoamérica y Europa obteniendo importantes premios, excelentes críticas especializadas y muy grato reconocimiento del público.

Integrado desde su creación por cantantes vocacionales, se ha constituido desde hace cuarenta años en un espacio de expresión y aprendizaje del canto coral.

A partir de 2007, el Coro de Amicana suma a su equipo de trabajo al Lic. Simón Abecasis, quien en la actualidad es el director y con quien el coro ha sumado numerosas presentaciones en Mendoza, interpretando un amplio repertorio de diferentes épocas y estilos.

En 2009 el coro interpretó Misa Brevis KV259 de Mozart para coro mixto, orquesta de cuerdas, órgano y solistas presentándola en Mendoza y en Córdoba.

En 2010 interpretó junto a los coros de jóvenes y egresados del colegio Martín Zapata y la Orquesta juvenil del instituto experimental de Guayaquil (Ecuador) la obra para coro, órgano y orquesta Stabat Mater de Joseph Rheinberger.

Sobre el Coro de egresados Martín Zapata

En 1942 se creó el Coro Juvenil “Martín Zapata”, constituyéndose así en el primer coro juvenil de las escuelas secundarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Fue dirigido por los maestros Elifio Rosáenz (su fundador), Ricardo Perotti, Felipe Vallesi (quien reorganizó el coro luego de varios años de inactividad), Ricardo Steinsleger y, a partir de 1996, por Diego Bosquet.

En el año 2003 el Coro Juvenil “Martín Zapata” se desdobló en “Coro de Alumnos” y “Coro de Egresados”. El primero está integrado por alumnos de la Escuela de Comercio “Martín Zapata”, y el segundo por egresados y amigos de esta institución, estando a cargo de Diego Bosquet.

Su repertorio incluye obras del repertorio universal y ha participado en diversas ocasiones en conciertos sinfónico-corales, óperas y giras por diferentes provincias argentinas y países limítrofes.

En 1992 fue nominado para el Premio “Diario Los Andes”, y en los años 1996 y 2003 participó en el certamen “Eisteddfod del Chubut”, obteniendo en total 16 premios. Desde 2007 hasta 2010, el Coro de Egresados estuvo abocado principalmente al rescate de la obra musical del compositor ruso Alejo Abutcov, con el apoyo de la Universidad Nacional de Cuyo y la Municipalidad de General Alvear. Este trabajo fue declarado de “Interés Provincial” por el Gobierno de Mendoza, y de “Interés Legislativo” por la H. Cámara de Senadores de Mendoza y por la H. Cámara de Diputados de Mendoza.

Entre sus actuaciones más recientes se pueden destacar la participación en la ópera L’elisir d’amore, de Gaetano Donizetti, con la Orquesta Filarmónica de Mendoza, y en la Fantasía coral, de Ludwig van Beethoven, con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo.

Sobre la Orquesta Filarmónica de Mendoza

La Orquesta Filarmónica de Mendoza hunde sus raíces en una rica tradición musical que se remonta a las primeras formaciones orquestales y bandas estables de la provincia, antecedentes que consolidaron en Mendoza una vida sinfónica sostenida y de creciente proyección artística.

Esa herencia encontró su institucionalización definitiva en 1992 con la sanción de la Ley Provincial 5885, que la constituyó como organismo artístico profesional del Estado, estableciendo como objetivos la promoción y difusión de la música sinfónica en todo el territorio, el estímulo del repertorio universal, argentino y mendocino, la formación de nuevos públicos y la realización de conciertos didácticos que garantizaran el acceso democrático a la cultura.

Desde su sede en el Teatro Independencia, la Orquesta despliega una intensa actividad que articula temporadas de abono, programas extraordinarios y propuestas pedagógicas, convocando a destacados directores y solistas invitados. Su programación, concebida con rigor artístico y vocación plural, conjuga tradición y contemporaneidad, excelencia interpretativa y compromiso comunitario. Más que un cuerpo estable, la Filarmónica es hoy un emblema cultural de Mendoza: un espacio donde el patrimonio musical cobra vida y cada concierto se transforma en una experiencia de encuentro, sensibilidad y construcción colectiva de identidad.