La DGE  actualizó los roles y funciones de los profesionales del Servicio de Orientación Escolar

Esta importante reglamentación se realizó con el fin de transformar la educación secundaria acompañando a los estudiantes en una formación integral e innovadora.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informa que está a disposición de las instituciones la Resolución 4295, donde queda establecido el funcionamiento, roles, organización y la incorporación del orientador psicológico en las escuelas de nivel secundario.

Esta acción tiene como fin mejorar, fortalecer y acompañar las acciones de los asesores y coordinadores pedagógicos y los orientadores sociales, psicopedagógicos y psicológicos que conforman los equipos del Servicio de Orientación Escolar (SOE).

Los equipos SOE trabajan en conjunto junto a los equipos directivos, docentes y familias con el fin de intervenir para fortalecer la inclusión, equidad, derechos y acompañar los trayectos escolares de los estudiantes.

La directora de Educación Secundaria, Cecilia Páez, explicó que la nueva resolución viene a actualizar la normativa y las nuevas funciones de los equipos de profesionales: “Se actualizó una normativa que tenía veinte años, se unifican criterios de acción y le da un marco escrito de las funciones de cada uno de los profesionales y vienen a fortalecer los trabajos de prevención y de interdisciplina”.

“La novedad es la incorporación del nuevo perfil del orientador psicológico, que abordará la salud mental de los estudiantes y promoviendo el bienestar emocional generando espacios de escucha”, agregó la directora.

Desde la Dirección de Educación Secundaria destacaron que esta nueva resolución, permitirá planificar el futuro de las escuelas para que los estudiantes tengan más herramientas y puedan transitar los trayectos hacia el conocimiento.

“Es una inversión en el acompañamiento y en la innovación institucional que pretendemos en las escuelas de la provincia. Los profesionales tendrán una vez por mes una jornada obligatoria para formar equipos articulados que trabajarán en pos de acompañar a los estudiantes y mejorar la calidad educativa de la provincia”, remarcó Páez.