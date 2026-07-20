La CGT volverá a las calles tras el Mundial: encabezará una marcha con jubilados, las dos CTA y la UTEP

La Confederación General del Trabajo (CGT) retomará la semana próxima su plan de lucha contra el Gobierno de Javier Milei con una movilización junto a los jubilados frente al Congreso. Será el primer paso de una agenda que la central obrera acordó con las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), luego de la pausa que impuso el Mundial.

La protesta está prevista para el 22 de julio y marcará el reinicio de una estrategia de conflictividad escalonada que la conducción cegetista busca sostener durante el segundo semestre. Además de respaldar el reclamo de los jubilados, la intención es mostrar una imagen de unidad entre las principales organizaciones sindicales y los movimientos sociales.

“La data más importante es que las tres centrales y la UTEP salen juntas a marchar”, señalaron desde la CGT a TN. “Es una accion coordinada”, aclararon.

El cronograma fue definido en una reunión de la comisión organizadora creada por la CGT para coordinar las medidas de fuerza con otros espacios gremiales y sociales. Allí se acordó un primer calendario de cuatro movilizaciones y se dejó abierta la posibilidad de profundizar las protestas en los próximos meses.

La segunda acción será el 7 de agosto, durante la tradicional peregrinación de San Cayetano, una movilización que históricamente reúne a organizaciones sindicales, sociales y de la economía popular bajo consignas vinculadas al trabajo y la situación social.

El tercer punto del plan contempla una protesta el día en que el Gobierno convoque a una nueva reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, aunque esa fecha todavía no fue definida oficialmente.

La cuarta movilización se realizará durante la tercera semana de agosto y tendrá como destino el Ministerio de Economía. Allí las organizaciones sindicales buscarán expresar su rechazo al rumbo económico del Gobierno.

El paro general sigue en análisis

Aunque la CGT volvió a discutir la posibilidad de convocar a un nuevo paro general, la conducción resolvió no fijar una fecha y mantener esa herramienta como una instancia posterior dentro del plan de lucha.

La estrategia, por ahora, seguirá centrada en una sucesión de movilizaciones y acciones conjuntas que permitan sostener la presión sobre el Ejecutivo sin recurrir de inmediato a una huelga nacional.

En paralelo, la central obrera ratificó que acompañará los conflictos gremiales que se desarrollen en distintas provincias mediante plenarios, asambleas y otras actividades. También confirmó su participación en la Semana Social que organizará la Comisión Episcopal entre el 4 y el 6 de septiembre en Córdoba y anticipó que prevé mantener activo el plan de lucha durante la visita del papa León XIV, prevista para noviembre.

Al mismo tiempo, la conducción cegetista evalúa solicitar una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con quien algunos dirigentes sindicales mantienen canales de diálogo abiertos desde que el Gobierno presentó el proyecto de reforma laboral.

De esta manera, el Consejo Directivo de la CGT descartó convocar, por ahora, a un nuevo paro general y optó por un sistema de medidas de fuerza encabezadas por distintos gremios, con una movilización federal como instancia de mayor alcance.

Durante esa presentación, el cosecretario general Jorge Sola explicó que la central obrera evitaría fijar un cronograma anticipado. “No estamos poniendo plazos y no los hemos puesto nunca. Lo haremos de manera estratégica para que la protesta sea visible”, sostuvo.

Fuente:https://tn.com.ar/politica/2026/07/18/la-cgt-volvera-a-las-calles-tras-el-mundial-encabezara-una-marcha-con-jubilados-las-dos-cta-y-la-utep/