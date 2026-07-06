La avicultura argentina alcanza niveles históricos de consumo y reclama cambios impositivos para sostener su crecimiento

La avicultura argentina atraviesa uno de los mejores momentos de su historia en materia de consumo. De acuerdo con datos difundidos por el sector en el marco del Día Nacional de la Avicultura, durante 2026 cada argentino consumirá, en promedio, más de 50 kilos de carne de pollo y alrededor de 430 huevos al año, cifras que representan máximos históricos para la actividad.

En conjunto, ambos productos aportan cerca de 78 kilos de proteína por habitante al año, consolidándose como una de las principales fuentes de alimentación de la población gracias a su calidad nutricional, precio competitivo y bajo impacto ambiental.

En el plano económico, la industria también exhibe números relevantes. Durante 2025, el sector de producción de pollo registró una facturación superior a los 6.300 millones de dólares, mientras que la actividad vinculada a la producción de huevos superó los 2.800 millones de dólares.

La cadena avícola tiene además una fuerte presencia en el interior del país. Genera aproximadamente 115.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos: unos 80.000 corresponden al sector de pollos y 35.000 a la producción de huevos. Su actividad impulsa además a industrias como la metalúrgica, la construcción, la maderera, la farmacéutica, la plástica y la petroquímica.

A ello se suma una importante demanda de insumos para la producción agropecuaria, con un consumo anual cercano a los cinco millones de toneladas de maíz y 2,1 millones de toneladas del complejo soja.

Un aniversario con mirada hacia el futuro

Los datos fueron presentados durante la celebración por el 60° aniversario del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) y el Día Nacional de la Avicultura, evento organizado junto con la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA), que reunió a autoridades nacionales, provinciales y representantes de toda la cadena productiva.

Durante el encuentro, el presidente de CEPA, Franco Santangelo, sostuvo que el mercado interno ya se encuentra plenamente abastecido y que el futuro crecimiento de la actividad dependerá, principalmente, del desarrollo de las exportaciones.

En ese sentido, destacó que Argentina logró recuperar rápidamente su condición sanitaria tras superar dos brotes de influenza aviar durante el último año, gracias al trabajo coordinado con el Senasa. Actualmente, el país cuenta con más de 100 mercados habilitados y concretó exportaciones hacia más de 70 destinos durante 2025.

No obstante, el dirigente remarcó la necesidad de avanzar en acuerdos sanitarios con mercados estratégicos como China, la Unión Europea, Sudáfrica, Chile y Perú, especialmente para lograr la reapertura plena del mercado chino.

Reclamos por retenciones e IVA

Desde la entidad señalaron que mantener un crecimiento anual del 2% requerirá incorporar alrededor de 200 nuevos galpones de última generación cada año, junto con inversiones en infraestructura energética, redes eléctricas y caminos rurales.

Para alcanzar ese objetivo, solicitaron un mayor acompañamiento tanto del Estado como del sistema financiero que permita acelerar la modernización tecnológica del sector.

Entre los principales reclamos planteados se destacan la eliminación de las retenciones a las exportaciones de carne de pollo, la devolución del saldo técnico del IVA para avanzar hacia un esquema de impuesto neutro y la reducción de la alícuota del IVA para la producción de huevos, del 21% al 10,5%, equiparándola con la aplicada a otros alimentos esenciales de la canasta básica.

Asimismo, el sector pidió revisar la carga tributaria nacional, provincial y municipal con el objetivo de mejorar la competitividad frente a los principales países productores.

«Somos la proteína más económica y accesible para los argentinos y tenemos el compromiso de seguir alimentando a nuestra población», expresó Santangelo al cerrar la jornada, reafirmando el papel estratégico que ocupa la avicultura dentro del sistema alimentario nacional.