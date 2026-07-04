La actualización del precio estacional de la energía dispuesta por Nación tendrá un impacto promedio del 4,5% en las facturas.

La Secretaría de Energía de la Nación dispuso una actualización de los precios estacionales de la energía eléctrica que tendrá un impacto promedio del 4,5% en las facturas de Mendoza . La medida regirá para los consumos registrados entre el 1 y el 31 de julio y ya fue incorporada por el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE).

Como consecuencia de esta media, el entre provincial que aprobó los nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras EDEMSA, EDESTE S.A. y la C ooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz .

La modificación surge de la Resolución 151/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación, que fijó los nuevos Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y los Servicios Adicionales del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) .

Según el gobierno de Javier Milei , la actualización forma parte del proceso de adecuación gradual de los costos del sistema eléctrico.

El ajuste impacta únicamente sobre el componente de la tarifa que corresponde a la jurisdicción nacional. En cambio, el Valor Agregado de Distribución (VAD) , que es el componente regulado por la Provincia de Mendoza y remunera la actividad de las distribuidoras, permanecerá sin modificaciones durante julio.

Cómo impactará en las facturas

De acuerdo con la información oficial, el impacto no será uniforme y dependerá del nivel de consumo y de si el usuario recibe o no subsidios nacionales. Para los usuarios residenciales, que representan aproximadamente el 85% del total de clientes del servicio eléctrico en Mendoza, el incremento promedio será del 1,6%.

En el caso de los hogares que cuentan con subsidios del Estado nacional y registran consumos de hasta 600 kilovatios hora bimestrales, la factura mostrará una reducción promedio del 1,5%, lo que representa una baja mensual estimada de entre $250 y $800.

Para quienes también reciben subsidios, pero superan los 600 kilovatios hora bimestrales, el incremento promedio será del 1,5%, con aumentos que oscilarán entre $1.300 y $7.700 por mes.

En tanto, los usuarios que no cuentan con subsidios afrontarán un aumento promedio del 3%, con incrementos que, según el nivel de consumo, irán desde aproximadamente $1.500 hasta $11.000 mensuales.

Continúan los subsidios para usuarios residenciales

Además de la actualización de los precios estacionales, la Secretaría de Energía mantuvo los subsidios focalizados para usuarios residenciales e incrementó la bonificación extraordinaria destinada a los beneficiarios del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

A través de la Resolución 146/2026 se estableció una bonificación adicional del 16,59% sobre el consumo base de hasta 300 kilovatios hora mensuales, con el objetivo de amortiguar el impacto del mayor consumo eléctrico durante el invierno.

La implementación en Mendoza

En Mendoza, el EPRE adecuó los cuadros tarifarios mediante la Resolución 149/2026. La norma aprueba el recálculo de las tarifas para usuarios con y sin subsidios nacionales, las tarifas de referencia para entidades de bien público y clubes de barrio.

En ese sentido, los parámetros para el Fondo Provincial Compensador de Tarifas y los cuadros tarifarios con costos de abastecimiento propios correspondientes a EDEMSA, EDESTE S.A. y la Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz. Todos los valores tendrán vigencia para los consumos registrados entre el 1 y el 31 de julio de 2026.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/politica/la-luz-aumenta-mendoza-el-impacto-llegara-los-11000-mensuales-algunos-usuarios-n5997218