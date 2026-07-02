Juegotecas: Capacitación gratuita en recreación comunitaria

La Dirección de Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad de San Rafael invita a participar de una jornada de formación comunitaria, una propuesta gratuita destinada a brindar herramientas para promover la recreación como un espacio de encuentro, participación e integración.

La actividad se realizará este sábado 4 de julio, de 9:30 a 16, en el SUM de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicado en Urquiza 314, y está abierta a toda la comunidad.

“La capacitación propone una mirada amplia de la recreación, entendiéndola no solo como una actividad de ocio, sino también como una herramienta para fortalecer vínculos, generar participación ciudadana y construir comunidad”, explicó Andrea Mattacota, titular del área de Relaciones con la Comunidad.

Durante la jornada se abordarán aspectos vinculados a la planificación de actividades recreativas, la fabricación de juegos con materiales reciclados y la importancia de crear espacios inclusivos para personas de todas las edades.

La iniciativa está orientada a docentes, profesores de Educación Física, trabajadores sociales, psicólogos, estudiantes, referentes de organizaciones e instituciones, además de cualquier persona interesada en incorporar herramientas para el trabajo comunitario.

Quienes deseen participar pueden inscribirse de manera gratuita completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/QDBW3dCpf9UdzSuy9.