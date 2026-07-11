Javier Milei viajará a Brasil para ratificar su apoyo a Flavio Bolsonaro y planea visitar otros tres países de la región

Además, el Presidente confirmó hoy que planea viajar en los próximos días a Brasil, donde participará de un acto para respaldar la candidatura a presidente de Flavio Bolsonaro, principal retador de Lula da Silva.

De esta manera, Milei evidencia un giro en el diseño de su itinerario. Es que desde que llegó a la Presidencia había viajado poco y nada a países de la región. Por ejemplo, según un informe elaborado por LA NACION en base a información oficial, fue en tres ocasiones a Brasil y Paraguay; dos veces a Chile y en una oportunidad a Bolivia. En cambio, Estados Unidos fue su destino predilecto, con 16 visitas.

No obstante, los últimos triunfos de Fujimori (Perú) y La Espriella (Colombia) provocaron entusiasmo en la Casa Rosada y alentaron a Milei a viajar a países vecinos. En el equipo de colaboradores de Milei se ilusionan con que se consolide un bloque de derecha en la región. Por eso, el Presidente no ocultó su satisfacción cuando felicitó a Fujimori y La Espriella por sus respectivas victorias en las urnas. Ambos postulantes se impusieron en la segunda vuelta. En ese contexto, Milei y sus asesores se ilusionan con que la ola de derecha en la región llegue a Brasil y se afiance en Ecuador, donde gobierna Noboa, socio de los libertarios.

En los últimos meses, Milei ya apoyó la llegada al poder de José Antonio Kast en Chile y Rodrigo Paz en Bolivia. También celebró la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos. En Balcarce 50 no tienen dudas de que los últimos recambios de gobiernos en la región conforman un escenario favorable para Milei.

Semanas atrás, Milei celebró el triunfo de La Espriella en el balotaje en Colombia. “Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle basta al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”, planteó Milei a través de su cuenta de “X”.

La Espriella, abogado y empresario de derecha, se impuso sobre Iván Cepeda, el candidato de la izquierda y delfín político del presidente Gustavo Petro, con quien la administración libertaria tuvo una relación áspera.

Keiko Fujimori y Javier Milei

Para el Gobierno, las derrotas de Petro y Cepeda fueron una mala noticia para el presidente de Brasil. Más allá de que las relaciones institucionales entre ambos países se mantienen, nadie en el Gobierno oculta que el vínculo con Lula es tenso. Todas las fichas están puestas en Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato opositor al gobierno brasileño. Las elecciones brasileñas serán el próximo 4 de octubre.

De hecho, Milei recibió días atrás a Flavio Bolsonaro en la residencia oficial de Olivos. Hoy, en diálogo con Radio Now, confirmó que estará en San Pablo el 25 de julio próximo para el acto en que se ungirá a Bolsonaro como candidato a presidente. “Voy a hacer también un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro”, afirmó. Después volverá al país para participar del tradicional acto de inauguración de La Rural.

Durante el reportaje, Milei también confirmó que prevé viajar a Perú y Colombia, planificados para el 28 de julio y el 7 de agosto respectivamente. El jefe del Estado, a su vez, adelantó que aprovechará el viaje para visitar al presidente de Ecuador, con quien, dijo, tiene previsto firmar unos acuerdos.

El pasado 2 de julio, cuando Fujimori se consagró como presidenta, tras un recuento que se extendió durante varios días, Milei se refirió en una publicación en X al diálogo que había mantenido previamente: “Hablé hoy con @KeikoFujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad”, expresó.

Poco después, Fujimori, hija del expresidente peruano Alberto Fujimori, le respondió: “Muchas gracias, presidente Javier Milei, por su saludo y sus palabras”.

En ese tuit, la presidenta electa de Perú aseguró que su país “inicia una nueva etapa con la firme voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Argentina, sobre la base del diálogo, el respeto mutuo y una agenda común que impulse el desarrollo, la libertad y la prosperidad de nuestros países”.