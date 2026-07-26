«Javier Milei muere con las botas puestas»: se profundiza la crisis del empleo, pero el Gobierno insiste en que no cambiará

Javier Milei y Demián Reidel publicaron un trabajo que busca darle sustento formal a la agenda de desregulación y a la llamada cultura del trabajo La conflictividad vuelve a la agenda: despidos, suspensiones y cierres de fábrica. Milei sigue apostando al orden fiscal y el efecto derrame. Las filas en la Expo Empleo de Almagro son apenas un reflejo de la dura realidad que vive el mercado laboral en Argentina. Desde que asumió Javier Milei se perdieron casi 330.000 puestos de trabajo en el sector formal – según datos de la Secretaría de Trabajo – y los datos adelantados de mayo anticipan una nueva caída. A casi un año de las elecciones presidenciales, se multiplican los conflictos: en el sector textil, en la producción de caucho, en la actividad avícola y en las fábricas de maquinaria agrícola más reconocidas. Sin embargo, el Gobierno no activará políticas para reanimar la microeconomía. En la Casa Rosada aseguran que el presidente Javier Milei no cambiará y «morirá con las botas puestas».

Lo que se vio en la Ciudad de Buenos Aires el jueves pasado está lejos de ser una excepción. Por el contrario, se parece más a una figurita repetida de esta época: cientos o miles de personas que se amontonan ante la posibilidad de obtener un trabajo registrado. De hecho, pocas horas después se vivió una situación similar en La Plata, cuando un local de ropa deportiva ubicado en la calle 12 entre 59 y 60 comunicó una búsqueda.

¿Son casos aislados? Los datos dicen lo contrario. Desde noviembre de 2023 perdieron su trabajo 329.667 asalariados, el empleo formal lleva 12 meses consecutivos de caída y solo en abril hubo una merma de 12.000 puestos en el sector privado registrado, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Las perspectivas para mayo no son buenas: según la Encuesta de Indicadores Laborales, se habría dado un nuevo retroceso que extendería la racha negativa.

Con el Mundial de Fútbol terminado, la conflictividad volverá a tomar volumen en la agenda informativa. Por citar algunos casos: la UOM rechaza la propuesta de Metalflor de despedir el 65% del personal, los trabajadores de Granja Tres Arroyos lanzaron un fondo de huelga para sostener las medidas de fuerza, peligran cincuenta empleos en una textil que fabricaba para dos marcas deportivas y otros doscientos empleos se perderían en el sector del caucho como efecto secundario del cierre de FATE.

El desacople entre el Producto Bruto Interno (PBI) y el consumo masivo es cada vez más notable. El primero está unos nueve puntos porcentuales arriba de los niveles de noviembre de 2023, mientras que el segundo muestra un deterioro de 16 puntos porcentuales, según datos de Moiguer. ¿A ningún funcionario del Gobierno le inquieta la situación?