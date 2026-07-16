Internados más de 100 km en el desierto, los operarios de Vialidad avanzan con las rutas ganaderas 

La Dirección Provincial de Vialidad trabaja en la recuperación de la Ruta Provincial 152, de Cochicó, que atraviesa el sur de General Alvear de oeste a este.

En las remotas rutas provinciales ubicadas al sur de General Alvear, cerca del límite con La Pampa, Vialidad Mendoza continúa avanzando con el mejoramiento y conservación de los caminos ganaderos, donde se desarrolla una de las actividades de mejor presente económico por estos días, por los altos precios del ganado vacuno en pie.

Habiéndose internado más de un centenar de kilómetros, en lo profundo del desierto, los hombres de la Dirección Provincial de Vialidad, con maquinaria, camiones y casillas para pasar la noche en los lugares de intervención, trabajan en la recuperación de la Ruta Provincial 152, también conocida como la ruta de Cochicó, que se extiende por 70 kilómetros, desde la Ruta Nacional 143 hasta el río Desaguadero, en el límite con San Luis.

Las tareas se concentran en reparar el camino con el aporte de áridos, perfilando, emparejando y compactando luego con maquinaria pesada los puntos críticos, por ser medanosos o de descarga de agua cuando hay tormentas, por donde no logran pasar los camiones jaula con ganado bovino.

La importancia de la RP 152 radica además en que se conecta con otras dos rutas ganaderas, la RP 151, que recientemente Vialidad Mendoza finalizó y que llega hasta la Ruta Nacional 188 (a más de 90 km) que ingresa a la ciudad de General Alvear, y la RP 207, otra ganadera aún más extensa que también corre de norte a sur..

Todas estas rutas recorren campos de miles de hectáreas, donde los productores ganaderos de zonas áridas pastorean y crían su ganado vacuno, el cual debe ser trasladado en grandes camiones a través del desierto hasta las ferias y puntos de venta para su comercialización.

Sin estas remotas rutas transitables los productores no podrían sacar su ganado del campo para comercializarlo y la actividad se tornaría imposible de realizar.