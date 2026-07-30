Intendentes participaron del debate sobre autonomía municipal

Un encuentro dedicado al análisis de la autonomía municipal y los desafíos de la gobernanza local, en el marco de la presentación del libro Argentina Metropolitana: antecedentes y desafíos hacia una gobernanza.

Durante la jornada, Jaque destacó la importancia de fortalecer el rol de los municipios, señalando que la autonomía municipal implica “otorgar a los municipios las herramientas, los recursos y las facultades necesarias para tomar decisiones cerca de la gente y responder con mayor eficiencia a las necesidades de cada comunidad”.

Jaque remarcó que, desde la experiencia de Malargüe, los gobiernos locales enfrentan desafíos permanentes y sostuvo que “un municipio fuerte es sinónimo de más desarrollo, más oportunidades y una mejor calidad de vida para nuestros vecinos”.

Asimismo, valoró la realización de estos espacios de reflexión e intercambio, al considerar que contribuyen a construir municipios con mayor protagonismo y capacidad de respuesta frente a las demandas de la ciudadanía.

Al finalizar la actividad, el intendente agradeció la invitación de María Gabriela Ábalos y de su equipo de trabajo por impulsar un debate que calificó como fundamental para el presente y el futuro de las comunidades, destacando la importancia de generar ámbitos de diálogo que fortalezcan el desarrollo institucional y la gestión local.