Infraestructura Escolar comenzará a intervenir 140 escuelas durante el receso invernal

Las obras ya comenzaron en algunos establecimientos y se intensificarán durante las vacaciones de invierno para ejecutar reparaciones generales y de gas sin afectar el dictado de clases. La inversión alcanza $2.000 millones y beneficiará a más de 55.000 estudiantes.

La Subsecretaría de Infraestructura Escolar ejecutará durante el receso invernal un nuevo operativo de obras en 140 escuelas de Mendoza, con el objetivo de avanzar en reparaciones prioritarias aprovechando que los edificios permanecerán sin actividad escolar.

Las intervenciones ya comenzaron en algunos establecimientos y se intensificarán durante la próxima semana en escuelas del Gran Mendoza, Valle de Uco, Este y San Rafael. Los trabajos comprenden reparaciones generales, intervenciones en

instalaciones de gas y otras mejoras edilicias definidas a partir de relevamientos técnicos realizados por la Subsecretaría.

Las obras se ejecutarán mediante el sistema de coeficientes de impacto zonales y fueron planificadas en coordinación con los equipos directivos de cada institución para optimizar los tiempos de trabajo durante el receso.

La inversión prevista ronda los $2.000 millones, financiados íntegramente con fondos provinciales, y permitirá mejorar las condiciones edilicias de establecimientos a los que asisten más de 55.000 estudiantes de los distintos niveles educativos.

«El receso invernal nos brinda la posibilidad de realizar intervenciones de mayor complejidad sin interferir con el desarrollo de las clases. A partir de un relevamiento técnico, priorizamos las escuelas que requerían una respuesta más urgente y organizamos un cronograma para avanzar con la mayor cantidad de obras posible durante estas semanas», explicó Carlos Daparo, subsecretario de Infraestructura Escolar.

Daparo agregó que algunas intervenciones concluirán durante las vacaciones, mientras que aquellas de mayor envergadura continuarán durante el segundo semestre, sin afectar el funcionamiento de las escuelas.

Un plan de mantenimiento que alcanza a toda la provincia

Este nuevo operativo se suma al plan permanente de mantenimiento que la Subsecretaría de Infraestructura Escolar desarrolla en todo el territorio provincial.

En lo que va de 2026, ya fueron intervenidas más de 1.000 escuelas, con obras de reparación y mantenimiento que abarcaron cubiertas de techos, instalaciones eléctricas, sanitarias, cloacales, sistemas de calefacción y otras mejoras edilicias.

Hasta el momento, la inversión ejecutada supera los $45.000 millones, mientras que la planificación anual prevé alcanzar aproximadamente $60.000 millones en obras financiadas íntegramente con recursos provinciales.

Estas intervenciones tienen como objetivo garantizar edificios escolares más seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo de las actividades educativas de más de 500.000 estudiantes en toda Mendoza.