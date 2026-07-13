Inflación: un informe de la CEPAL alerta que el alza de la energía podría sumar hasta 2,5 puntos en Argentina

El organismo regional analizó distintos escenarios a partir del impacto de la guerra en Medio Oriente sobre el precio del petróleo. El traslado a los combustibles y los costos logísticos aparecen como los principales factores de presión sobre los precios.

El aumento de los precios internacionales de la energía, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, podría agregar hasta 2,5 puntos porcentuales a la inflación anual de Argentina durante 2026, según un informe difundido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El estudio advierte que el encarecimiento del petróleo y los combustibles tendrá un efecto directo sobre los índices de precios de toda la región. Para Argentina, el impacto estimado oscila entre 0,9 y 2,5 puntos porcentuales, dependiendo de la evolución del mercado energético internacional.

El informe analiza tres escenarios posibles a partir de una metodología desarrollada por el banco de inversión Goldman Sachs. El cálculo considera la participación de los productos energéticos en las canastas de consumo de cada país y asume que el 60% de las variaciones de los precios internacionales de los combustibles se traslada a los valores que pagan los consumidores.

En el escenario más moderado, con una suba interanual del 25% en el precio de la energía, la inflación argentina incorporaría 0,9 puntos porcentuales adicionales.

Si el incremento de los combustibles alcanzara el 38%, el impacto sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sería de 1,4 puntos porcentuales.

En el escenario más extremo, que contempla una suba del 67% en el precio del barril de petróleo, la inflación anual podría incrementarse en 2,5 puntos porcentuales.

No obstante, la CEPAL aclaró que el efecto final dependerá del nivel de traslado de los precios internacionales al mercado interno y de las medidas que adopten los gobiernos para amortiguar ese impacto.

«El impacto efectivo dependerá del grado de traspaso a los precios internos, así como de las medidas de mitigación implementadas», señaló el organismo, al destacar que aquellos países con mecanismos de subsidios o amortiguación fiscal podrían registrar efectos menores.

En el caso argentino, la CEPAL sostuvo que la evolución de la inflación estará condicionada por el comportamiento de los precios internacionales del petróleo, el traslado de esos aumentos a los combustibles locales y los efectos indirectos sobre otros bienes y servicios que utilizan la energía como insumo.

El informe también advierte que un mayor precio del petróleo podría trasladarse a la economía a través del aumento del costo de los productos importados y de los fletes internacionales, generando nuevas presiones sobre los precios en los próximos meses.