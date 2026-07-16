Inflación en Mendoza: se moderó a un 1,5% en junio y consolida desaceleración de los precios

La inflación en el Gran Mendoza volvió a mostrar una tendencia de moderación durante junio. De acuerdo con los datos difundidos por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), el costo de vida aumentó 1,5% respecto de mayo, un resultado que ratifica la desaceleración de los precios registrada en los últimos meses.

Con este registro, la inflación acumulada en el primer semestre alcanzó el 15,6%, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,8%, manteniéndose por debajo de los niveles observados meses atrás.

La mayoría de los rubros registró aumentos moderados

El informe oficial muestra que la mayor parte de los capítulos de la canasta presentó variaciones contenidas durante junio.

Los principales incrementos correspondieron a Esparcimiento (3,3%), Vivienda y servicios básicos (2,5%) y Atención médica y gastos para la salud (2,3%). En tanto, Alimentos y bebidas, uno de los rubros de mayor impacto en el presupuesto familiar, aumentó 1,6%, apenas por encima del índice general.

También se observaron subas moderadas en Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,9%), Otros bienes y servicios (2,2%), Educación (1,1%) y Transporte y comunicaciones (0,5%). Por su parte, Indumentaria registró una baja del 0,4%, convirtiéndose en el único capítulo con variación negativa.

Continúa la tendencia de desaceleración

El resultado de junio consolida una trayectoria de menor ritmo inflacionario en la provincia, con una inflación interanual del 32,8%, un nivel considerablemente inferior al observado durante el año pasado.

Desde la DEIE también informaron que avanzan en la actualización de la metodología del Índice de Precios al Consumidor, incorporando una nueva base sustentada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18). El objetivo es modernizar la medición y adaptar la canasta de bienes y servicios a los patrones actuales de consumo de los mendocinos.

Fuente;https://617.news/la-inflacion-en-mendoza-se-modero-al-15-en-junio-y-consolida-la-desaceleracion-de-los-precios/