Inaugura la muestra de grabado «Xilo latina» en el Museo Carlos Alonso

En el marco de su visita, la grabadora Andréia Las ofrecerá una serie de talleres formativos sin costo, que se desarrollarán desde el lunes 13 al jueves 16 de julio en el Centro Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo (Antonio Tomba 246, Godoy Cruz). Debido a que los cupos son limitados, las personas interesadas —quienes deberán contar con experiencia en la disciplina— tendrán que realizar una inscripción previa ingresando al siguiente enlace de formulario.

Sobre la artista

Nacida en Curitiba, Brasil, Andréia Las es una artista visual de sólida trayectoria académica y técnica. Graduada en Educación Artística por la UFPR y especialista en Investigación y Enseñanza de la Historia del Arte por la FAP, desde 1986 se desempeña como orientadora de grabado en los prestigiosos talleres del Museo de la Gravura de su ciudad natal. Su formación incluye un recorrido internacional donde destaca su especialización en grabado en metal junto a S.W. Hayter en el célebre Atelier 17 de París, además de estudios en serigrafía con Dionisio Del Santo y papel artesanal con Otávio Roth.

A la par de su producción artística, Las posee un fuerte compromiso con la gestión cultural, habiendo coordinado y coautorado el libro Solar da Gravura – 25 anos dos ateliês do Museu da Gravura Cidade de Curitiba. Desde 1984, expone regularmente de forma individual en Brasil y ha llevado su obra a muestras colectivas en países como Chile, Portugal, Rusia, Polonia y Argentina. Su excelencia técnica en metal, xilograbado y serigrafía le ha valió numerosos reconocimientos, entre ellos distinciones en el Salón Paranaense, el Salón Graciosa de Artes Plásticas y el reciente Premio SESC de Arte. Actualmente, sus piezas integran prestigiosas colecciones públicas y privadas, incluyendo el Museo de Arte Contemporáneo de Paraná y la Casa Museo Teixeira Lopes en Portugal.