Herramientas para la búsqueda laboral de jóvenes sanrafaelinos

La iniciativa, impulsada por el área de Niñez y Adolescencia, incluye capacitación en confección de currículum vitae, mejora de perfiles laborales y estrategias para potenciar las búsquedas de trabajo, teniendo en cuenta las nuevas modalidades de selección que utilizan empresas y plataformas digitales.

“El objetivo es brindar herramientas para que puedan atravesar esa primera selección que hacen las plataformas de búsqueda laboral”, afirmó la titular del área, Laura Martín.

La propuesta transita actualmente su segunda edición (culmina el 5 de agosto) y registra una importante participación de jóvenes interesados en fortalecer sus competencias para acceder a su primer empleo o mejorar sus oportunidades laborales.

Por el gran interés, ya se está trabajando en la organización de una tercera edición para que más sanrafaelinos puedan acceder a esta capacitación gratuita.

UNA PROPUESTA SURGIDA DESDE LOS JÓVENES

El taller surgió a partir de la demanda de los propios jóvenes que participan en los espacios municipales de acompañamiento, quienes manifestaron la necesidad de contar con herramientas concretas para afrontar un mercado laboral cada vez más competitivo y con procesos de selección cada vez más digitalizados.

A lo largo de los encuentros, los participantes aprenden a elaborar un currículum vitae efectivo, optimizar su perfil para diferentes plataformas de empleo y conocer estrategias que les permitan mejorar sus posibilidades de inserción laboral. Además, la capacitación los vincula con otros programas municipales orientados a la promoción del empleo joven.