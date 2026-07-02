¿Hay que cambiar el huso horario en Mendoza? Cobos insiste y especialistas explican los beneficios

La iniciativa fue presentada por el ex vicepresidente de la Nación y ex gobernador de Mendoza, Julio Cobos, antes de finalizar su mandato como diputado nacional. El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 21 de agosto de 2025, pero permanece sin tratamiento en el Senado, donde deberá ser analizado por las comisiones correspondientes antes de cumplir el plazo de dos años y perder estado parlamentario.

Desde el entorno del dirigente mendocino mantienen la expectativa de que algún senador impulse nuevamente el debate, aunque reconocen que hoy el tema no forma parte de las prioridades de la agenda legislativa.

La experiencia de Mendoza

En diálogo con los periodistas Luis Abrego y Gabriel Conte, Cobos recordó que durante su gestión como gobernador impulsó un cambio en el huso horario provincial, aunque finalmente la experiencia no prosperó.

«Como gobernador cambié el huso horario, pero la verdad es que tuvimos varias dificultades. Dos cuestiones se discutieron mucho y después decidimos no continuar. Una de ellas fue la coordinación con el resto del país y también la cultura que en ese entonces imperaba en Mendoza. Los comerciantes se quejaban de que a las siete de la tarde ya era de noche, por ejemplo», explicó.

Sin embargo, el ex mandatario considera que las condiciones actuales justifican retomar la discusión. «Hay más actividad a la mañana. Siempre hice hincapié en el tema educativo y todos los estudios que hicimos coinciden en que debemos adoptar un nuevo horario, tal cual lo hace Chile», sostuvo.

También lamentó la falta de interés de los legisladores nacionales por Mendoza para impulsar la iniciativa. «La verdad no veo mucho interés de los senadores de Mendoza para tratar este tema. Hay provincias como Santa Fe y San Luis que acompañaron el proyecto, no así Buenos Aires, que tiene otro tipo de necesidades», señaló.

Cobos reconoció además que el aspecto energético genera posiciones encontradas. «Desde el punto de vista energético hay objeciones. Hay presiones para que el cambio no se realice», afirmó.

La explicación desde la astronomía

La astrónoma Beatriz García sostuvo que la discusión sobre el huso horario responde principalmente a criterios geográficos y astronómicos.

«Este es un tema sencillo. Tiene que ver con la geografía. La Tierra es un planeta esférico y está dividida en lo que llamamos husos horarios para organizar la actividad humana. El planeta vive una sucesión de días y noches cuya duración cambia porque el ecuador no coincide con el plano de la eclíptica, es decir, con el plano de la órbita terrestre», explicó.

La especialista recordó que durante el verano se dispone de una mayor cantidad de horas de luz solar, mientras que en invierno ese período se reduce, por lo que el horario oficial debería acompañar, en la medida de lo posible, la posición real del Sol.

El impacto en la salud

La neuróloga María Celia Daraio aportó la mirada médica y explicó que la elección del huso horario trasciende una simple decisión administrativa.

«La hora que marca el reloj no es solamente una convención social. Nuestro organismo tiene un reloj biológico interno, conocido como ritmo circadiano, que está controlado por núcleos específicos del cerebro y cuyo principal regulador es la luz solar», indicó.

Según la especialista, la exposición a la luz durante las primeras horas del día resulta fundamental para sincronizar ese reloj biológico.

«La luz de la mañana sincroniza nuestro reloj interno y esa sincronización está relacionada con el sueño, la temperatura corporal, la secreción de melatonina, el rendimiento cognitivo y también con el metabolismo», explicó.

Un debate abierto

Mientras el proyecto continúa a la espera de tratamiento en el Senado, el debate sigue enfrentando argumentos políticos, económicos, energéticos y científicos.

Quienes impulsan el cambio sostienen que adecuar el horario oficial a la ubicación geográfica del país permitiría aprovechar mejor la luz natural, mejorar los procesos de aprendizaje y favorecer el funcionamiento del reloj biológico de la población.

En cambio, los detractores advierten sobre las dificultades de coordinación con otras provincias, los cambios en los hábitos comerciales y las dudas respecto del impacto real sobre el consumo energético.

Por ahora, el futuro del proyecto dependerá de que algún senador decida volver a poner sobre la mesa una discusión que, aunque recurrente en Mendoza, permanece relegada en el Congreso nacional.

Por: Jorge Márquez

Fuente;https://617.news/hay-que-cambiar-el-huso-horario-en-mendoza-cobos-insiste-y-especialistas-explican-los-beneficios/