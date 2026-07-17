Guerra en Medio Oriente EN VIVO | El petróleo continúa en aumento tras los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos intensificó durante la madrugada de este viernes su campaña de bombardeos aéreos contra el régimen iraní y atacó varios puentes, además de derribar una torre en un puerto estratégico del país. En ese contexto, el presidente Donald Trump advirtió con lanzar una ofensiva aún mayor contra la infraestructura crítica iraní para presionar a Teherán a desistir del bloqueo sobre el estrecho de Ormuz.
En respuesta, Irán lanzó nuevos ataques con misiles contra países aliados de Washington en Medio Oriente. Qatar, Jordania, Bahréin y Kuwait fueron alcanzados por los bombardeos iraníes después de la ofensiva estadounidense contra “decenas de objetivos militares iraníes”. Además, el régimen disparó proyectiles contra la base de Al-Tanf, en Siria. Qatar confirmó la interceptación de «varios ataques contra el Estado“, reivindicados por la Guardia Revolucionaria Islámica en comunicados difundidos por la agencia Tasnim.
En paralelo, la Casa Blanca aseguró que Irán mantiene interés en alcanzar un acuerdo con Estados Unidos pese a la escalada militar. Sin embargo, Reuters informó que el régimen pidió a sus aliados hutíes en Yemen que estén preparados para cerrar el estrecho Bab el-Mandeb, la ruta petrolera del Mar Rojo, si el Comando Central de Estados Unidos ataca la infraestructura eléctrica iraní.
Irán instó a su población a reducir el consumo eléctrico tras los bombardeos de EEUU
El ministerio iraní de Energía pidió a la población reducir el consumo de electricidad, tras los problemas causados por los ataques de Estados Unidos a infraestructuras energéticas en el sur del país.
En un comunicado, el ministerio instó a los iraníes a apagar el aire acondicionado en hora punta “para ayudar a garantizar un suministro eléctrico estable en las provincias del sur, confrontadas actualmente a un calor extremo y a ataques contra las instalaciones de alimentación eléctrica”.
Kuwait informó de un ataque iraní contra una planta de energía y agua
Kuwait informó que una planta de energía y agua resultó dañada por un ataque iraní, en medio de la escalada de la guerra en Medio Oriente.
“Una de las plantas de destilación de agua y energía fue blanco de un ataque en el marco de la agresión iraní, lo que provocó un incendio, daños materiales y la paralización de varias unidades de producción”, declaró el Ministerio de Electricidad en un comunicado, instando a los usuarios a “racionar su consumo eléctrico durante este período excepcional”.
Jordania y el Kurdistán iraquí interceptaron ataques en medio de la respuesta iraní a EEUU
Las autoridades de Jordania y de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí anunciaron haber interceptado varios misiles y drones, sin que se hayan reportado daños o víctimas, en medio de la respuesta de Irán a la ofensiva de Estados Unidos contra el país persa, recrudecida desde el pasado fin de semana.
La agencia de noticias oficial jordana Petra informó que los sistemas antiaéreos del país interceptaron “tres misiles iraníes” en su espacio aéreo y que fueron “derribados con éxito” sin provocar daños ni víctimas mortales.
Por su parte, el Servicio Antiterrorista del Kurdistán iraquí dijo en un comunicado que las fuerzas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos “derribaron ocho drones bombarderos en Erbil”, la capital de esta región septentrional, sin que se produjeran víctimas.
Esta madrugada, además, se registraron ataques iraníes contra Qatar, Kuwait y Baréin, de acuerdo con diferentes fuentes.
Solo tres buques de carga atravesaron el estrecho de Ormuz el jueves, la cifra diaria más baja desde mayo, según datos de tráfico marítimo, mientras la mayoría de las embarcaciones detuvieron su marcha o regresaron tras los recientes ataques de Irán contra barcos y la reanudación del bloqueo estadounidense a la navegación vinculada a Irán.
La reanudación de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán volvió a paralizar, en gran medida, el tráfico a través de Ormuz, principal ruta marítima mundial para el transporte de petróleo y gas, lo que impulsó al alza los precios globales de la energía.
El miércoles, 11 buques cruzaron el estrecho, una cifra muy inferior al promedio de 125 buques diarios que transitaban por esta vía antes del conflicto armado.
Las fuerzas armadas de Baréin informaron que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron este viernes “varios ataques aéreos hostiles iraníes”.
En un comunicado, el Ejército afirmó que “Irán ha continuado con su enfoque agresivo llevando a cabo ataques cobardes contra civiles en el Reino de Bahréin”.
Las autoridades instaron a la población a extremar precauciones y a evitar acercarse a objetos extraños o sospechosos que pudieran estar relacionados con los ataques, recomendando denunciarlos de inmediato.
“El Mando General subraya que el uso deliberado de misiles y drones para atacar a civiles y propiedades privadas constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario”, añadió el comunicado de las fuerzas armadas bahreiníes.
El precio del petróleo continúa en aumento tras los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán
El barril de petróleo Brent para entrega en septiembre registra este viernes un incremento cercano al 1%, superando los 85 dólares, en un contexto marcado por la continuidad de los ataques entre Estados Unidos e Irán, situación que mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz y los puertos iraníes.
A las 05:00 horas de este viernes (08:00 GMT), el barril de crudo Brent, de referencia internacional, aumentó un 1,1% y cotiza a 85,13 dólares, mientras que el WTI, referencia en el mercado estadounidense, avanzó un 1,3%, hasta los 79,95 dólares
El Brent retomó la tendencia alcista luego de finalizar la jornada previa con una baja del 0,85%, y tras encadenar tres sesiones consecutivas al alza, impulsado por la persistencia de temores sobre el suministro de petróleo en la región.
La policía británica informó que un hombre de 39 años fue acusado bajo la Ley de Seguridad Nacional por colaborar con el servicio de inteligencia de Irán. La unidad antiterrorista de Londres (CTP) arrestó el miércoles a Vahid Aberi, residente de Liverpool, en la zona de Birmingham, bajo sospecha de haber cometido este delito.
La comandante de la unidad antiterrorista de Londres, Helen Flanagan, declaró: “Si bien no podemos comentar en detalle las acusaciones ahora que un hombre ha sido imputado, quiero asegurar al público que no hemos identificado ninguna amenaza directa contra ellos ni contra ninguna comunidad o individuo en relación con esta investigación”.
Aberi permanece bajo custodia y deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el viernes 17 de julio, según informó la policía en un comunicado.
Un buque cisterna fue alcanzado por un proyectil desconocido frente a las costas de Omán
Un buque cisterna fue alcanzado el jueves por un proyectil desconocido mientras navegaba a unas 19 millas náuticas (35 km) al este de Khasab, Omán, según informó la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo.
Según la UKMTO, la tripulación se encuentra a salvo y no se ha producido ningún impacto medioambiental.
Irán afirmó haber atacado radares de vigilancia marítima estadounidenses en Omán
La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) afirmó haber destruido un radar de control aéreo estadounidense en la región de Ghanim, en Omán, y un radar de control marítimo situado en formaciones rocosas del estrecho de Ormuz.
En un comunicado sobre la decimotercera ola de ataques iraníes en curso, la IRGC declaró que “la operación de represalia continúa con determinación” y que la vía marítima crítica permanece bajo control de los almirantes de la Marina de la IRGC.
El Ejército de Irán lanzó nuevos ataques contra instalaciones estadounidenses en el Golfo este viernes por la madrugada, tras una sexta noche consecutiva de bombardeos de Estados Unidos sobre posiciones militares iraníes. La tregua alcanzada el mes pasado se convirtió en una serie de ataques y contraataques diarios en Medio Oriente.
La Guardia Revolucionara afirmó haber atacado la base militar de Al-Tanf en Siria
La Guardia Revolucionaria de Irán anunció este viernes que llevó a cabo un ataque contra la base militar de Al-Tanf en Siria. “La Guardia Revolucionaria anuncia un ataque sorpresa contra el Centro de Mando de Operaciones Especiales del enemigo en la región siria de Al-Tanf en represalia por la sangre de los soldados iraníes mártires en Iranshahr”, informó la emisora estatal a través de Telegram.
Los precios del petróleo registraron un aumento este viernes tras la escalada de ataques entre Estados Unidos e Irán en el Golfo Pérsico, situación que restringió los flujos de crudo a través del estrecho de Ormuz.
La ruptura de la tregua entre ambos países contribuyó a la reducción de exportaciones en la región, mientras Teherán instó a la organización política y militar hutí a prepararse para un posible cierre de la ruta de exportación del mar Rojo, según informó Reuters.
A las 03:12 GMT, los futuros del crudo Brent subieron 70 centavos, equivalente a un 0,83%, y se ubicaron en 84,93 dólares por barril. Por su parte, los futuros del West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos avanzaron 81 centavos, o 1,03%, hasta 79,76 dólares por barril, recuperando las pérdidas de la sesión anterior.
El director de la AIE advierte del riesgo para la seguridad energética mundial si Ormuz permanece cerrado
El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió que la seguridad energética mundial enfrenta riesgos si no se incrementan los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz. “La seguridad petrolera sigue siendo un asunto crítico”, afirmó Birol durante un evento del Consejo de Relaciones Exteriores. “Deberíamos estar preocupados, y yo lo estoy, si la situación no mejora en las próximas semanas”.
El estrecho de Ormuz, un angosto paso marítimo entre Irán y Omán, canalizaba aproximadamente una quinta parte de los envíos globales de energía antes del inicio de la guerra el 28 de febrero. Actualmente, se encuentra bloqueado en su mayor parte desde el estallido del conflicto.
“Se trata principalmente de Asia, porque Asia obtenía entre el 80 y el 90 por ciento de esta energía del estrecho de Ormuz”, agregó Birol. La AIE mantiene el monitoreo de la situación y evalúa posibles impactos sobre los mercados internacionales de energía.
El Ministerio de Defensa de Qatar afirma haber interceptado un ataque con misiles
El Ministerio de Defensa de Qatar informó, a través de un comunicado difundido en X, que sus fuerzas armadas interceptaron un ataque con misiles dirigido contra el país.
Donald Trump afirmó que Estados Unidos está ganando en Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que el país “ha ganado en Venezuela”, que actualmente colabora con Washington en la producción de millones de barriles de petróleo, y que “igualmente está ganando mucho en Irán”.
“Verán los frutos de ese trabajo muy, muy pronto”, declaró Trump en un discurso dirigido a la nación.
Fuente;https://www.infobae.com/america/mundo/2026/07/17/guerra-en-medio-oriente-en-vivo/