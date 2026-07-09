Gran Peña de la Independencia, artes visuales y literatura: Actividades culturales recomendadas para este fin de semana largo

La Subsecretaría de Cultura invita a mendocinos y turistas a disfrutar de una variada agenda cultural gratuita para este fin de semana largo, con propuestas que combinan música, danza, artes visuales y literatura. En este marco, se destaca la gran Peña de la Independencia que tendrá lugar el 9 de julio en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona.

Además, en el marco del inicio del receso invernal, Mendoza despliega una completa agenda de actividades que tendrán lugar en los diversos espacios culturales de toda la provincia. El ciclo especial «Vacaciones de Invierno» cuenta con propuestas destinadas a toda la familia; para conocer la programación detallada, se puede ingresar al siguiente enlace.

A continuación, la grilla completa de actividades para los próximos días:

Jueves 9 de julio

12h. Gran “Peña de la Independencia”

En un nuevo aniversario de la declaración de nuestra Independencia, la Subsecretaría de Cultura junto a la Municipalidad de Godoy Cruz invitan a la comunidad a renovar el sentimiento patriótico en la Peña de la Independencia.

Este encuentro ha sido concebido como una verdadera fiesta popular para honrar las raíces de nuestra soberanía a través del arte, la danza y la música que nos definen como pueblo.

Para vivir una jornada a puro folclore y en comunidad, se recomienda asistir con reposeras y pañuelos listos para sumarse a los bailes típicos. Habrá ballets y música en vivo: Los Trovadores de Cuyo, La Huella y Germán Olivares.

La celebración patria se completará con un importante patio gastronómico de platos tradicionales y un paseo de artesanos y emprendedores locales.

Actividad gratuita.

El Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona (Godoy Cruz)

19h. Literatura. Presentación del libro El yantar de los cantares de Golondrina Ruíz

«Yantar significa comer en castellano antiguo. El título es una analogía con el libro bíblico. Acá se juega un poco con la palabra yantar, porque en realidad lo tangible es comer. Y cantar es una cuestión espiritual. Entonces, ¿dónde se nutre la espiritualidad? En el compartir. En el compartir una mesa, un mate, un mate cocido, un yerbeado. Y eso hace también al conocimiento, porque en esos momentos se da el diálogo», explica Golondrina de este modo la esencia de su obra.

La presentación forma parte de las distintas acciones que se llevarán a cabo por un nuevo aniversario de la Biblioteca Pública General San Martín, fundada en 1822, una de las primeras instituciones destinadas a la gestión pública de material bibliográfico del país y que, actualmente, funciona como uno de los principales faros de la cultura mendocina.

Entrada gratuita.

Biblioteca Pública General San Martín (Av. San Martín 1843, Ciudad de Mendoza)

Viernes 10 de julio

19h. Artes Visuales. El ECA Eliana Molinelli inaugura tres muestras simultáneas

«Quesada por Quesada», «Umbral y «Soy lo que me compone», serán las muestras que inaugurarán en el Espacio Contemporáneo de Arte.

Quesada por Quesada: Un homenaje al maestro Luis Quesada, organizado por su hija Acelí “Pepe” Quesada. Reúne esculturas de madera en diversos formatos y técnicas, grabados, dibujos en carbonilla y piezas inéditas. Sala Central

Umbral: Una muestra conjunta de Montse Bassols y Noelia Álvarez que explora la naturaleza, la memoria y la imaginación. Combina los paisajes expansivos y sensoriales de Bassols con las figuras simbólicas y oníricas de Álvarez. Sala El Palomar

Soy lo que me compone: Un proyecto fotográfico de David Bou enfocado en la identidad y la introspección. Utiliza el juego de luces y sombras para invitar al espectador a la reflexión personal. Sala Resurgir

Actividad gratuita.

Espacio Contemporáneo de Arte – Elina Molinelli (9 de Julio y Gutiérrez, Ciudad de Mendoza)

Sábado 11 de julio

10 a 12h. Fotografía creativa: Un taller para mirar diferente

La reconocida fotógrafa y comunicadora Laura Becerra Ortiz dictará un ciclo de cuatro encuentros durante junio y julio. La propuesta invita a explorar la luz, la narrativa visual y a transformar la mirada cotidiana utilizando tanto cámaras como teléfonos celulares.

Las temáticas a abordar comprenden: Aprender a mirar y encuadrar, la luz como recurso creativo, distancia y punto de vista y, sobre todo, cómo contar historias a través de las fotos. La propuesta es poner el foco en cosas que nos pasan desapercibidas cotidianamente. A través de ejercicios simples, los participantes se llevarán herramientas básicas para mejorar sus capturas y construir sentido y belleza.

Una de las grandes ventajas del taller es su accesibilidad, ya que no requiere conocimientos previos complejos ni equipamiento profesional: los asistentes pueden trabajar tanto con cámaras fotográficas como con sus propios teléfonos celulares.

La participación es gratuita y no requiere inscripción previa.

Espacio de Fotografía Máximo Arias (Padre Contreras s/n, Parque General San Martín, Mendoza).

12h. Inauguración muestra artística a cargo de Minga “Sea of Pleasure”

Minga Yuma Lohman, hija de Shao-Ying Wu (Shoei Go Powers) y de Francis Michael Powers —artista y fundador, entre otros proyectos, de la banda musical Modern Clix, además de responsable del grafiti que dio título al icónico disco Clics Modernos de Charly García— llega desde Japón en su primera visita a Mendoza, Argentina, junto a su madre.

Durante su estadía, Minga presentará una exposición de sus obras artísticas, celebrará su cumpleaños número 34 y asistirá por primera vez en vivo a interpretaciones de artistas locales que retomarán repertorios vinculados a Modern Clix y a Charly García.

Entrada gratuita.

Sala Elina Alba, Subsecretaría de Cultura (España y Gutiérrez, Ciudad de Mendoza)

18h. Artes Visuales. “Mándala, del trazo al encuentro”

En el marco de su muestra «Compás… donde el caos encuentra el equilibrio», la artista Fabiana Prieto ofrecerá un encuentro único bajo el título “Mándala, del trazo al encuentro”, la actividad propone una charla abierta y una experiencia colectiva en la que se invita a los asistentes a trazar en comunidad las formas del universo propio.

La obra de Fabiana Prieto se construye desde la geometría, el collage, el color y la composición, dando lugar a piezas donde el ritmo visual y la contemplación ocupan un lugar central.

Entrada gratuita.

Sala B del Museo Carlos Alonso (Avenida Emilio Civit 348 de la Ciudad de Mendoza).