San Rafael, Mendoza 04 de julio de 2026
El tiempo - Tutiempo.net

Galería de fotos: nieve en la parte baja y media de las cuencas, pero no en la alta montaña

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 4 julio, 2026

Galería de fotos: nieve en la parte baja y media de las cuencas, pero no en la alta montañaEsta diferencia se nota al comparar las imágenes captadas por los equipos del Departamento General de Irrigación.

Las duras condiciones climatológicas que vive Mendoza desde este miércoles está provocando nevadas en la parte baja y media de las cuencas, pero no en la alta montaña. El contraste se puede observar en las imágenes que arrojan los equipos del Departamento General de Irrigación, en el primer caso, en las distintas secciones de aforo de los ríos de Mendoza; y en el segundo caso, en las estaciones del Sistema de Información Hidronivometeorológica, ubicadas en la cordillera.

Éstos equipos telemétricos monitorean en tiempo real variables clave para el pronóstico de caudales y riego en los oasis agrícolas mendocinos. Mientras que las secciones de aforo están en todo el territorio provincial y se usan para medir en forma permanente y automática los caudales de los principales ríos de Mendoza.

Fotos captadas en las Secciones de Aforo (con más nieve)

Sección de aforo La Angostura – río Atuel.

Sección de aforo La Jaula – río Diamante.

Sección de aforo La Barda – río Malargüe.

Sección de aforo Guido – río Mendoza.

Fotos captadas en las estaciones del Sistema de Información Hidronivometeorológica.

Estación nivométrica Valle Hermoso – cuenca del río Grande.

Estación nivométrica Toscas – cuenca del río Mendoza.

Estación nivométrica Salinillas – cuenca del río Tunuyán.

Estación nivométrica Laguna del Diamante – cuenca del río Diamante.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail