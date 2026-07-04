Galería de fotos: nieve en la parte baja y media de las cuencas, pero no en la alta montaña

Las duras condiciones climatológicas que vive Mendoza desde este miércoles está provocando nevadas en la parte baja y media de las cuencas, pero no en la alta montaña. El contraste se puede observar en las imágenes que arrojan los equipos del Departamento General de Irrigación, en el primer caso, en las distintas secciones de aforo de los ríos de Mendoza; y en el segundo caso, en las estaciones del Sistema de Información Hidronivometeorológica, ubicadas en la cordillera.

Éstos equipos telemétricos monitorean en tiempo real variables clave para el pronóstico de caudales y riego en los oasis agrícolas mendocinos. Mientras que las secciones de aforo están en todo el territorio provincial y se usan para medir en forma permanente y automática los caudales de los principales ríos de Mendoza.

Fotos captadas en las Secciones de Aforo (con más nieve)

Fotos captadas en las estaciones del Sistema de Información Hidronivometeorológica.