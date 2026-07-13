Fin de semana XL: la ocupación superó las expectativas y miles de turistas llegaron a Mendoza

El feriado por el Día de la Independencia, sumado al puente turístico del viernes 10 de julio y al inicio de las vacaciones de invierno en gran parte del país, generó un intenso movimiento turístico en toda la provincia. Potrerillos, Ruta 82, Cacheuta y el Gran Mendoza lideraron los niveles de ocupación.

Mendoza volvió a posicionarse entre los destinos más elegidos del país durante el fin de semana extralargo del 9 de Julio. La combinación del feriado nacional inamovible por el Día de la Independencia con el feriado con fines turísticos del viernes 10 de julio conformó un descanso de cuatro días consecutivos que, además, coincidió con el inicio de las vacaciones de invierno en varias provincias argentinas y con el receso escolar en parte de Chile y Brasil.

El gasto promedio diario por visitante es de $102.650, resultado de dos perfiles de consumo: $124.058 diarios para quienes optaron por alojamientos pagos y $52.104 diarios para quienes se alojaron en casas de familiares y/o amigos.

De acuerdo con los datos relevados por el Observatorio Turístico del Ente Mendoza Turismo (Emetur), la provincia recibirá más de 70.00 turistas, quienes durante este fin de semana extralargo, aportarán a la economía local una cifra superior a los $25.000 millones.

En cuanto a la ocupación, Mendoza alcanzó un promedio provincial cercano al 80%, con destacados niveles en destinos turísticos como Potrerillos: 90%; Ruta 82 y Cacheuta: 84%; Gran Mendoza: 83% y Ciudad de San Rafael: 76%.

Uno de los aspectos destacados de este período es que, al analizar la evolución de los últimos cinco años, el 9 de Julio funcionó como fin de semana largo únicamente en 2026, luego de que el Gobierno nacional estableciera un feriado puente turístico para el viernes 10 de julio. Entre 2022 y 2025, la fecha patria no generó un período extendido de descanso, ya que coincidió con fines de semana o no contó con traslados ni puentes turísticos.

Gabriela Testa, presidenta del Emetur, señaló que “este feriado XL está superando las expectativas, con una ocupación promedio que estimamos puede llegar al 80%. Podríamos hablar de un fenómeno propio de los momentos del año en que un fin de semana extralargo coincide con un periodo de receso escolar en varias provincias argentinas y algunos países de la región”. Y agregó que “ese combo potencia las posibilidades de aumentar la demanda, un claro ejemplo estival es Carnaval”.

“Esto también se explica por los nuevos hábitos de consumo, como lo son la decisión del viaje de último momento y por las promociones que ofrece el sector privado asociada a la campaña publicitaria Mansa pasión, que busca captar la atención de los consumidores turísticos en un momento tan especial como lo es un mundial de fútbol para Argentina”, agregó Testa.

Además, de la información del Observatorio del Emetur y de las direcciones de Turismo de los municipios, plataformas especializadas, como Booking.com y Despegar, señalaron que Mendoza volvió a aparecer entre los destinos más buscados por los viajeros, para estas vacaciones de invierno.

El buen desempeño de Mendoza también estuvo impulsado por una nutrida agenda de actividades culturales, recreativas y enogastronómicas desarrolladas en distintos departamentos de la provincia. Peñas folclóricas, ferias de emprendedores, degustaciones, diversas propuestas gastronómicas y espectáculos permitieron complementar la oferta tradicional de naturaleza, vino y montaña.

A ello se sumó el funcionamiento de los parques de montaña y el inicio oficial de la temporada de invierno 2026 del centro de esquí Las Leñas, uno de los principales atractivos para el turismo nacional e internacional durante esta época del año.

Cabe destacar que, entre otros factores positivos, las nevadas de estos días y las condiciones meteorológicas adecuadas para esta época del año permitieron la habilitación de más parques de nieve, lo que jugará a favor para el resto del mes, en materia turística.

Un calendario que favorece toda la temporada

El fin de semana XL marcó además el comienzo de un período de alta demanda que se extenderá durante todo julio gracias al calendario escalonado de vacaciones de invierno en Argentina.

Entre el 6 y el 17 de julio se encuentran de receso Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, San Juan, San Luis y Santa Fe.

Del 13 al 24 de julio será el turno de Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Finalmente, entre el 20 y el 31 de julio, iniciarán sus vacaciones Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

Este esquema permite distribuir el flujo de visitantes nacionales a lo largo de prácticamente todo el mes, favoreciendo una ocupación sostenida en los distintos destinos mendocinos y evitando fuertes concentraciones en una única semana.

A la demanda interna se suma el aporte de los mercados internacionales más cercanos. En Chile, varias regiones mantienen sus vacaciones de invierno hasta el 24 de julio, lo que favorece el ingreso constante de turistas por vía terrestre.

En Brasil, el receso escolar también se distribuye durante todo el mes, especialmente en estados emisores como San Pablo, que inició sus vacaciones entre el 6 y el 17 de julio, permitiendo sostener la llegada de visitantes brasileños durante varias semanas consecutivas.

Mansas promos

Desde el Ente Mendoza Turismo se lanzó la campaña publicitaria Mendoza, Mansa Pasión, que invita a disfrutar del mundial de fútbol en la provincia. Con esta nueva campaña que incluye diversas acciones como la posibilidad de ver los partidos en diversos espacios y activaciones con actividades lúdicas y premios, se le suma la continuidad de las ya exitosas promociones Manso Menú, Mansa Bodega y Manso Alojamiento, con precios muy competitivos, que pueden disfrutar mendocinos y turistas.

Toda la información está en mendoza.tur.ar.

Con estos indicadores, Mendoza inicia la temporada invernal con perspectivas favorables. La combinación de naturaleza, nieve, gastronomía, enoturismo, cultura y una amplia oferta de experiencias, la consolidan como uno de los destinos turísticos más elegidos de la Argentina.