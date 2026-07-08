Feriado por el Día de la Independencia: así atenderá el comercio durante el fin de semana largo en San Rafael

Con motivo del próximo fin de semana extra largo, que se extenderá del 9 al 12 de julio, la Específica de Comercio de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael realizó un relevamiento para conocer cómo será la atención de los comercios durante esos días.

El jueves 9 de julio, cuando se conmemora el Día de la Independencia, será feriado nacional inamovible. La fecha recuerda la firma de la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, proclamada el 9 de julio de 1816 en la ciudad de Tucumán, un hecho clave en la historia argentina que marcó la ruptura definitiva con la Corona española.

Según la encuesta, el 76% de los comercios permanecerá cerrado durante esa jornada. En tanto, el 20% abrirá en su horario habitual durante todo el día y el 4% atenderá únicamente por la mañana.

Por su parte, el viernes 10 de julio fue establecido como día no laborable con fines turísticos, por lo que la decisión de otorgar el asueto queda a criterio de cada empleador. En este caso, el relevamiento muestra que el 98% de los comercios abrirá con normalidad durante toda la jornada, mientras que solo el 2% permanecerá cerrado.

En cuanto al sábado 11 de julio, la actividad comercial se desarrollará con total normalidad, sin modificaciones en los horarios habituales de atención.

De esta manera, quienes tengan previsto realizar compras o efectuar trámites comerciales durante el fin de semana largo deberán tener en cuenta que la principal restricción será el jueves 9 de julio, mientras que el resto de los días la actividad será prácticamente normal en la mayoría de los comercios de San Rafael.