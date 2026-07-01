Feria Pedagógica 2026: aprender, compartir y celebrar los logros

El CEBJA N.º 3-066 “Prof. Norma Susana Díaz” dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael Mendoza, llevó a cabo su Feria Pedagógica, un espacio de encuentro destinado a compartir con la comunidad educativa los aprendizajes construidos durante la primera etapa del ciclo lectivo 2026. El CEBJA N.º 3-066 “Prof. Norma Susana Díaz” dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael Mendoza, llevó a cabo su Feria Pedagógica, un espacio de encuentro destinado a compartir con la comunidad educativa los aprendizajes construidos durante la primera etapa del ciclo lectivo 2026.

Durante la jornada, estudiantes de los niveles primario y secundario presentaron con entusiasmo las producciones y actividades desarrolladas en los diferentes espacios curriculares, reflejando el compromiso, el esfuerzo y el crecimiento alcanzado a lo largo del semestre.

En esta significativa ocasión, la institución recibió la visita del Supervisor de la Sección V, Lic. Pablo Ariel Moralejo, quien acompañó el recorrido por la muestra y compartió con estudiantes, docentes y comunidad educativa este valioso espacio de intercambio, reconocimiento y puesta en valor de los aprendizajes. En esta significativa ocasión, la institución recibió la visita del Supervisor de la Sección V, Lic. Pablo Ariel Moralejo, quien acompañó el recorrido por la muestra y compartió con estudiantes, docentes y comunidad educativa este valioso espacio de intercambio, reconocimiento y puesta en valor de los aprendizajes.

Asimismo, el Equipo de Orientación Institucional realizó una presentación para dar a conocer a la comunidad educativa el propósito de su labor, destacando la importancia del acompañamiento integral de las trayectorias educativas, el fortalecimiento de los vínculos y la promoción del bienestar de los estudiantes.

En un ambiente cálido, participativo y de alegría compartida, se expusieron trabajos vinculados al ABP: Aprendizaje Basado en Proyectos, en el marco de la propuesta institucional “Felices aprendemos mejor”. También se presentaron producciones correspondientes a los proyectos institucionales, al Proyecto de Matemática, al Proyecto de Lectura y al Proyecto Preventivo, evidenciando el compromiso de estudiantes y docentes con propuestas pedagógicas significativas, contextualizadas y orientadas al desarrollo de aprendizajes integrales. En un ambiente cálido, participativo y de alegría compartida, se expusieron trabajos vinculados al ABP: Aprendizaje Basado en Proyectos, en el marco de la propuesta institucional “Felices aprendemos mejor”. También se presentaron producciones correspondientes a los proyectos institucionales, al Proyecto de Matemática, al Proyecto de Lectura y al Proyecto Preventivo, evidenciando el compromiso de estudiantes y docentes con propuestas pedagógicas significativas, contextualizadas y orientadas al desarrollo de aprendizajes integrales.

Como cierre de esta enriquecedora jornada, se presentó la revista digital institucional, una producción colectiva elaborada por toda la comunidad educativa que reúne las principales actividades, proyectos y experiencias desarrollados durante la primera parte del ciclo lectivo 2026. Esta publicación constituye un valioso testimonio del trabajo colaborativo, el compromiso y la identidad que distinguen a nuestra institución.

El equipo directivo del CEBJA hizo extensivas las felicitaciones a cada estudiante por el compromiso, la dedicación y el entusiasmo demostrados durante esta Feria Pedagógica. Asimismo, expresó su más sincero agradecimiento a los docentes, al personal de la institución y a las familias que, con su acompañamiento permanente, hacen posible la construcción de una comunidad educativa comprometida con el aprendizaje. El equipo directivo del CEBJA hizo extensivas las felicitaciones a cada estudiante por el compromiso, la dedicación y el entusiasmo demostrados durante esta Feria Pedagógica. Asimismo, expresó su más sincero agradecimiento a los docentes, al personal de la institución y a las familias que, con su acompañamiento permanente, hacen posible la construcción de una comunidad educativa comprometida con el aprendizaje.

Espacios como este permiten compartir y poner en valor los saberes construidos, fortalecer el sentido de pertenencia y reafirmar el compromiso con una educación inclusiva, participativa y de calidad. Se destaca que, cuando una comunidad educa unida, cada logro compartido se transforma en una nueva oportunidad para seguir aprendiendo, creciendo y construyendo futuro juntos.