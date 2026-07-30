Estudiantes buscarán soluciones para la gestión de residuos electrónicos en el primer Hackathón de Minería Urbana

Organizado por el Ministerio de Energía y ambiente, el Hackathón reunirá a 80 estudiantes de escuelas técnicas y universidades de Mendoza, quienes trabajarán en equipos para desarrollar propuestas innovadoras sobre reciclaje, economía circular y gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

El Ministerio de Energía y Ambiente realizará el próximo jueves 30 de julio el Hackathón de Minería Urbana, una jornada colaborativa que convocará a estudiantes de escuelas técnicas y universidades de Mendoza para generar ideas innovadoras orientadas a mejorar la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

La actividad se desarrollará en la Sala Plumerillo del Centro de Congresos y Exposiciones de la Ciudad de Mendoza y contará con la participación de 80 estudiantes, organizados en ocho mesas de trabajo de diez integrantes cada una. Participarán alumnos de cuatro escuelas técnicas y estudiantes universitarios de distintas carreras vinculadas con la ingeniería, el ambiente, la tecnología y el diseño.

“La propuesta busca acercar a los jóvenes a una problemática ambiental cada vez más relevante mediante una metodología de innovación abierta”, explicó el coordinador del Área de Desarrollo Sostenible de la Dirección de Minería, Javier Frías. “Participan las escuelas Capitán Manzotti, San Martín 4-029, Homero Manzi, Capitán Vázquez y estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales (FCA-UNCuyo)”.

Durante la jornada, organizaciones mendocinas que trabajan diariamente en la recuperación y reutilización de residuos electrónicos presentarán desafíos reales que deberán ser resueltos por los equipos a través de soluciones creativas, viables y con impacto social.

Las organizaciones Traperos de Emaús y Reciclarg compartirán su experiencia en la gestión de RAEE y expondrán los principales desafíos que enfrentan en el territorio, brindando el punto de partida para el trabajo de los estudiantes.

Además, durante la jornada se presentará el concurso «Minería Urbana: Nada se pierde, todo se transforma», una iniciativa destinada a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario que invita a producir videos cortos que promuevan el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), la economía circular y el manejo responsable de estos materiales, con el objetivo de fortalecer la conciencia ambiental y la participación de los jóvenes.

Organización de la jornada

Los participantes deberán trabajar sobre cuatro ejes estratégicos que representan problemáticas concretas vinculadas a la gestión de los residuos electrónicos en Mendoza.

El primero estará orientado a la concientización ciudadana. Los equipos deberán diseñar estrategias que incentiven a los vecinos a entregar celulares, computadoras, cargadores y otros dispositivos en desuso a circuitos formales de reciclaje. También deberán proponer campañas de comunicación, modelos de puntos de recepción comunitarios y acciones para generar confianza en la disposición de equipos que contienen información personal.

El segundo eje abordará la dimensión social de la minería urbana, buscando propuestas que permitan transformar los residuos electrónicos en oportunidades de inclusión laboral, capacitación e integración digital. El desafío será pensar modelos que vinculen la recuperación de equipos con organizaciones sociales, favoreciendo la reutilización tecnológica y la generación de nuevas capacidades en la comunidad.

El tercer caso estará enfocado en la logística y la gestión empresarial de los RAEE. Los estudiantes deberán desarrollar servicios que faciliten a empresas e instituciones públicas el retiro de grandes volúmenes de equipos obsoletos, la destrucción segura de datos, la baja patrimonial y la trazabilidad de los residuos hasta operadores autorizados.

Finalmente, el cuarto desafío analizará el marco regulatorio y los mecanismos de financiamiento necesarios para fortalecer la minería urbana en Mendoza. Los equipos trabajarán sobre propuestas para mejorar la coordinación entre municipios, optimizar la fiscalización y desarrollar modelos económicos que permitan financiar el tratamiento seguro de los componentes peligrosos presentes en algunos residuos electrónicos.

Cronograma

9:30 a 10.00: Acreditación de estudiantes y organización de mesas.

10.00 a 10.15: Presentación de la temática.

10.15 a 10.35: Presentación de Traperos de Emaús.

10.35 a 10.40: Explicación de la metodología.

10.40 a 12.00: Mesas de trabajo (café, a las 11).

12.00 a 12.20: Presentación de Reciclarg.

12.20 a 12.55: Puesta en común de las propuestas.

12.55 a 13.00: Presentación del concurso.