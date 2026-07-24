Este es el texto del proyecto de Inocencia Fiscal II que el Gobierno envió a Diputados

El proyecto ya fue enviado a la Cámara de Diputados e inicia su tratamiento legislativo. La iniciativa incorpora límites a las facultades de fiscalización, modifica los plazos para revisar declaraciones juradas y redefine el tratamiento de las discrepancias patrimoniales.

El Gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Inocencia Fiscal II, una iniciativa que busca modificar distintos aspectos del régimen tributario con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y redefinir los criterios de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La presentación del proyecto llega pocos días después de que el Gobierno resolviera prorrogar hasta el 27 de agosto el plazo para presentar las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de personas humanas correspondientes al período fiscal 2025, aunque mantuvo el vencimiento del pago para el 27 de julio. Además, reprogramó el primer anticipo del impuesto para septiembre.

La decisión fue adoptada luego de nuevas reuniones entre el Ministerio de Economía, ARCA y los consejos profesionales de ciencias económicas, que venían reclamando más tiempo y cambios en el régimen simplificado por las dificultades operativas y los riesgos que implicaba para los contribuyentes.

Los puntos clave del proyecto de Inocencia Fiscal II Rectificación de las declaraciones juradas: los contribuyentes podrán corregir diferencias o inconsistencias sin quedar automáticamente excluidos del régimen simplificado.

los contribuyentes podrán corregir diferencias o inconsistencias sin quedar automáticamente excluidos del régimen simplificado. Conservación de los beneficios: quienes regularicen su situación podrán mantener las ventajas contempladas por el sistema.

quienes regularicen su situación podrán mantener las ventajas contempladas por el sistema. Eliminación de topes: el proyecto propone quitar los límites actualmente vigentes vinculados con las diferencias detectadas por ARCA.

el proyecto propone quitar los límites actualmente vigentes vinculados con las diferencias detectadas por ARCA. Mayores exigencias para ARCA: el organismo solamente podrá cuestionar una declaración jurada si demuestra, mediante información objetiva, la existencia de diferencias significativas.

el organismo solamente podrá cuestionar una declaración jurada si demuestra, mediante información objetiva, la existencia de diferencias significativas. Presunción de exactitud: los contribuyentes alcanzados por este principio tendrán mayores garantías frente a posibles fiscalizaciones del organismo recaudador.

los contribuyentes alcanzados por este principio tendrán mayores garantías frente a posibles fiscalizaciones del organismo recaudador. Tratamiento especial para los fondos: hasta el 31 de diciembre de 2027, el dinero utilizado por quienes estén alcanzados por la presunción de exactitud conservará las condiciones previstas por la normativa.

hasta el 31 de diciembre de 2027, el dinero utilizado por quienes estén alcanzados por la presunción de exactitud conservará las condiciones previstas por la normativa. Exención de multas: la iniciativa contempla que determinadas sanciones no sean aplicadas a quienes hayan regularizado previamente ajustes en los impuestos a las Ganancias o al Valor Agregado (IVA) y adhieran al régimen simplificado. Cuándo entrarían en vigencia los cambios Las modificaciones todavía no se encuentran vigentes. El proyecto fue enviado al Congreso, donde tendrá que ser debatido y aprobado antes de su promulgación y posterior reglamentación.