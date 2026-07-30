Estaciones Infantiles celebra el Día del Niño en San Rafael

La propuesta incluye múltiples actividades para que los más chicos disfruten en familia y con amigos. Como siempre, las presentaciones son de acceso libre y gratuito.

En total serán más de 40 eventos que recorrerán de punta a punta la extensa geografía sanrafaelina para que los más peques puedan celebrar con propuestas lúdicas, deportivas, recreativas, artísticas, chocolate y muchas sorpresas.

El calendario arranca este sábado 1 de agosto a partir de las 15 horas en Colonia Elena. La presentación será en el Salón de Usos Múltiples, frente a la plaza de Los Colonizadores.

El sábado 8 a las 14.30 será el turno de Las Margaritas en el Salón Comunitario y el domingo 9, Las Paredes celebra de 15 a 18 en la Rotonda del Cristo.

El resto de las celebraciones se irán anunciando a través de las redes de la Municipalidad de San Rafael y en www.sanrafael.gov.ar

“Invitamos a todas las familias a acercarse con sus niños a participar de los diferentes puntos de las Estaciones Infantiles para pasar un lindo momento y divertirse mucho”, invitó la subsecretaria de Desarrollo Humano, Paola Calle.