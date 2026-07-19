Espacios Verdes avanza con obras y tareas de mantenimiento en distintos sectores de la ciudad

El área de Espacios Verdes continúa llevando adelante distintas tareas destinadas al mantenimiento, la mejora y la conservación de los espacios públicos de la ciudad.

Actualmente, personal del área trabaja de manera conjunta con distintas dependencias municipales para avanzar en la etapa final de las obras que se ejecutan en el Boulevard Maza, con el objetivo de poner en condiciones este importante espacio para el disfrute de vecinos y visitantes.

Además, durante las últimas semanas se realizaron trabajos de limpieza, mantenimiento y apoyo en el Molino Rufino Ortega y en el Parque del Ayer, reforzando el compromiso permanente con el cuidado y la preservación de los espacios verdes.

Estas acciones forman parte de una labor cotidiana que se desarrolla en diferentes puntos de la ciudad. Si bien muchas de estas tareas no siempre se reflejan en publicaciones, el equipo de Espacios Verdes continúa trabajando de manera constante para mantener, recuperar y mejorar los lugares que forman parte de la vida diaria de toda la comunidad.