Entre la baja de la inflación y la suba del dólar, ¿qué va a pasar con los precios?

Inflación y dólar continúan siendo los factores que la gestión debe mantener en equilibrio. El efecto internacional continúa siendo un imprevisto para la gestión económica, que aguarda por resultados positivos del IPC de junio.

La ingeniería financiera del Gobierno contempla múltiples movimientos simultáneos, entre la compra de reservas, el advenimiento de vencimientos y la imprevisibilidad internacional. Ante ello, continúan habiendo dos factores que la gestión sigue de cerca: la inflación mensual, que puede perforar el 2%, y la suba del dólar, el principal desafío de junio de la administración Milei.

Esta semana, el Banco Central (BCRA) dio a conocer su Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM) de junio, que se expresó al respecto del Índice de Precios al Consumidor (IPC): el sector privado estimó una variación del 2% para el mes que acaba de finalizar, levemente por debajo del 2,1% que esperaban en el REM de mayo. Además este miércoles, el dólar oficial frenó racha de 3 subas semanales y la brecha con el techo de la banda tocó máximos de 11 ruedas, al consolidarse en $1.488 para la venta mayorista.

En ese contexto, Camilo Tiscornia de la consultora C&T planteó que «hay bastantes chances de que la inflación quede por debajo del 2%». En su análisis, precisó que hubo factores transitorios (precio de la carne, turismo, aumento del petróleo internacional) que ya no afectarán: «La tendencia es a la baja. No quiere decir que vaya a ser lineal y sistemática. Podría ocurrir que la de julio sea más alta que la de junio (por cuestiones de estacionalidad), pero no va a cambiar el fondo de la cuestión»

Además se refirió a las posibilidades que la suba del tipo de cambio impacte en los precios: «Es lógico que el tipo de cambio suba. Lo que no es lógico es que por la suba del tipo de cambio un peluquero, por poner un ejemplo, tenga que aumentar su servicio un 5%. Solo pasa en la Argentina por el descontrol que ha habido siempre». Su predicción, en diálogo con Splendid AM 990, fue que un potencial efecto del dólar en las góndolas se verá «en julio o en los meses siguientes».

Qué pasará con el tipo de cambio En diálogo con Ámbito, desde IOL señalaron que “la calma cambiaria de los meses previos mostró una interrupción en junio”, con una depreciación del 5% en el tipo de cambio oficial, que perforó la barrera de los $1.500. En paralelo, los dólares financieros acompañaron la tendencia, presionados por la fortaleza global del dólar, una menor oferta estacional de mineras y petroleras, y la baja en los precios de la soja y el Brent. Aun así, desde la firma remarcaron que la distancia entre el tipo de cambio spot y el techo de la banda cambiaria se amplió al 25%, lo que diluyó su efecto como ancla psicológica de corto plazo.