ENReGE autorizó a ECOGAS avanzar con conexiones de gas natural en San Rafael

La conexión de gas natural en San Rafael tendrá un nuevo impulso luego de que el ENReGE (Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad) autorizara a ECOGAS a avanzar con las conexiones y factibilidades que permanecían condicionadas a la finalización, habilitación o puesta en funcionamiento del Gasoducto Gas Andes – San Rafael. La medida busca acelerar el acceso al servicio para cientos de vecinos que ya habían iniciado los trámites correspondientes y aguardaban una definición administrativa.

Desde la Municipalidad de San Rafael informaron que la disposición tendrá vigencia hasta que el organismo nacional establezca el procedimiento definitivo para regular este tipo de conexiones.

¿Qué dispuso el ENReGE sobre las conexiones de gas en San Rafael?

Según informó el Municipio, el ENReGE resolvió habilitar transitoriamente a ECOGAS para continuar con las conexiones y emitir factibilidades en aquellos casos que permanecían demorados exclusivamente por la situación administrativa vinculada al nuevo gasoducto.

La decisión permitirá destrabar expedientes que ya cumplían con las condiciones técnicas necesarias, evitando que los vecinos deban seguir esperando por un procedimiento definitivo cuya aprobación aún está pendiente.

De esta manera, quienes ya iniciaron los trámites podrán avanzar más rápidamente hacia la conexión al servicio de gas natural, siempre que se cumplan todos los requisitos técnicos y administrativos establecidos.

¿Cuál será el rol de la Municipalidad de San Rafael?

El Municipio informó que continuará acompañando el proceso, tal como lo viene haciendo desde la puesta en funcionamiento del nuevo gasoducto.

Para que una conexión pueda concretarse será indispensable contar con la autorización municipal correspondiente, la aprobación técnica de ECOGAS, la registración de la conexión y el control de la capacidad utilizada dentro del sistema.

Las autoridades remarcaron que este seguimiento busca garantizar un crecimiento ordenado del servicio y asegurar que las nuevas conexiones respeten la capacidad disponible de la infraestructura.

¿La decisión afecta los derechos de San Rafael sobre el gasoducto?

La Municipalidad aclaró que la autorización otorgada por el ENReGE no modifica los derechos que la comunidad sanrafaelina posee sobre el Gasoducto Gas Andes – San Rafael.

Incluso, el organismo regulador dejó expresamente establecido que el avance de las nuevas conexiones deberá ser compatible con la vigencia de la Resolución Nº 70/21 y con la preservación de los derechos allí reconocidos.

Por ese motivo, desde el Ejecutivo municipal señalaron que la medida tiene un carácter operativo y administrativo, sin representar una renuncia a los derechos vinculados con una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo del departamento.

¿Qué beneficios tendrá esta medida para los vecinos?

El principal impacto será la posibilidad de acelerar el acceso al gas natural para numerosas familias que ya esperaban una respuesta luego de haber iniciado sus trámites.

La disponibilidad del servicio representa una mejora en la calidad de vida, especialmente durante el invierno, además de ofrecer una alternativa más eficiente y económica frente a otros sistemas de calefacción y cocción.

Con esta resolución, se busca evitar demoras innecesarias mientras se define el procedimiento definitivo que regulará las futuras conexiones.

Desde la Municipalidad reiteraron que la prioridad es que los vecinos puedan acceder al servicio de gas natural sin obstáculos administrativos, al mismo tiempo que se protege la capacidad del sistema y el patrimonio público que representa el Gasoducto Gas Andes – San Rafael para toda la comunidad.

La posibilidad de avanzar con nuevas conexiones también representa un impulso para distintos sectores del departamento que aguardaban la disponibilidad del servicio de gas natural. Además del beneficio para las familias, la ampliación de la red favorece el desarrollo de emprendimientos, comercios y futuras inversiones que requieren contar con este servicio esencial para su funcionamiento.

Desde la Municipalidad de San Rafael indicaron que continuarán trabajando de manera coordinada con los organismos competentes para acompañar cada etapa del proceso, brindar información a los vecinos y facilitar la realización de los trámites necesarios para concretar las conexiones habilitadas por esta disposición transitoria del ENReGE.

Mientras se espera la definición del procedimiento definitivo por parte del organismo regulador, la prioridad seguirá siendo garantizar que los vecinos puedan acceder al gas natural de forma segura, ordenada y sin demoras innecesarias, preservando al mismo tiempo la capacidad del sistema y los derechos de la comunidad sobre una obra considerada estratégica para el crecimiento y el desarrollo de San Rafael.

Fuente;https://617.news/enrege-autorizo-a-ecogas-a-avanzar-con-conexiones-de-gas-natural-en-san-rafael-que-cambia-para-los-vecinos/