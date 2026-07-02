Energía y Ambiente actualiza la reglamentación para eventos especiales en Áreas Naturales Protegidas

La Dirección de Áreas Protegidas modernizó la normativa vigente desde 2009 para adecuarla al crecimiento de actividades recreativas, deportivas, culturales y audiovisuales que se desarrollan en las áreas naturales protegidas de Mendoza.

El Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Áreas Protegidas, aprobó una nueva reglamentación para la realización de eventos especiales dentro de las áreas naturales protegidas (ANP) de Mendoza, con el objetivo de actualizar los procedimientos administrativos, fortalecer los criterios de conservación ambiental y brindar mayor claridad a organizadores e instituciones interesadas en desarrollar actividades en estos espacios.

La medida deja sin efecto la Resolución 343/09 y establece un nuevo marco normativo adaptado a la realidad actual de las ANP, considerando el crecimiento sostenido de solicitudes para la realización de encuentros deportivos, culturales, recreativos, educativos, promocionales y de producciones audiovisuales.

Desde la Dirección de Áreas Protegidas destacaron que durante los últimos años aumentó significativamente el interés por desarrollar actividades en estos entornos, debido a sus valores paisajísticos, ambientales y culturales, lo que hizo necesario actualizar una normativa que llevaba más de quince años de vigencia.

La nueva reglamentación establece requisitos claros para la presentación de solicitudes, que deberán realizarse con una anticipación mínima de 30 días hábiles, acompañadas de información detallada sobre la actividad, sus responsables, cantidad de participantes, cronograma, medidas de seguridad e infraestructura prevista.

Además, se incorpora un formulario específico con carácter de declaración jurada que permitirá evaluar de manera más precisa el alcance de cada propuesta y sus posibles impactos sobre el ambiente.

Entre los principales criterios establecidos se destaca que toda solicitud será analizada priorizando la conservación de los recursos naturales y culturales, los objetivos de creación de cada área protegida y la normativa en cada ANP. Asimismo, la autoridad de aplicación podrá requerir modificaciones en los proyectos presentados cuando resulte necesario para garantizar la protección del ambiente.

La resolución también refuerza las obligaciones de los organizadores, quienes deberán minimizar los impactos de las actividades autorizadas, cumplir con las indicaciones de los equipos técnicos y guardaparques y asumir los costos de remediación en caso de producirse daños ambientales.

Entre las actividades comprendidas por la normativa se incluyen eventos deportivos, muestras, cursos, degustaciones, actividades culturales y sociales, acciones promocionales, así como filmaciones, producciones fotográficas, documentales y proyectos audiovisuales de alcance masivo.

La actualización normativa forma parte de las acciones que impulsa el Ministerio de Energía y Ambiente para fortalecer la gestión de las áreas naturales protegidas, promoviendo el uso público responsable y compatible con los objetivos de conservación que establece la Ley Provincial 6045.