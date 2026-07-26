«Endo Verde» ganó el Clásico Santo Patrono Santiago

Este sábado 25 de julio, el Hipódromo de Mendoza fue escenario de una nueva edición del Clásico Santo Patrono Santiago- Copa Canal 9 Televida, una de las jornadas más importantes del calendario hípico provincial. La reunión contó con 10 carreras y una amplia propuesta de actividades para disfrutar en familia.
En esta edición del Clásico Santo Patrono Santiago estuvieron presentes Ida López, presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos; Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, y Andrés Lombardi, presidente de la cámara de Diputados.
Las puertas del predio abrieron a las 8, mientras que la actividad hípica se desarrolló entre las 10 y las 17.15, con un programa integrado por 10 competencias que tuvo como broche de oro el tradicional Clásico Santo Patrono Santiago-Copa Canal 9 Televida que quedó en manos de Endo Verde.
Además del espectáculo turfístico, quienes visitaron el hipódromo disfrutaron de una amplia propuesta para toda la familia, con foodtrucks y patio de comidas, los productos regionales del programa Raíces Mendoza, del Ministerio de Producción, y un vacunatorio móvil de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Godoy Cruz.
Asimismo, la playa de estacionamiento fue administrada por Fundavita.
Programa y ganadores de carreras
1ª Carrera – 10.00
Machos Perdedores – 1.300 metros
Premio «Alma Burrera»
Ganador: Le Pera, jockey santucho Matías
2ª Carrera – 10.40
Especial Yeguas
Premio «Copa Municipalidad de Godoy Cruz»
Ganador: Mi Callejera, jockey santucho Matías
3ª Carrera – 11.20
Clásico Independencia
Ganador: Evo Máximo, jockey Silveira Eliezer
4ª Carrera – 12.00
Cuadrera – 475 metros
Premio «Municipalidad de la Ciudad de Mendoza»
Ganador: Mato grosso, jockey Silveira Eliezer
5ª Carrera – 12.50
Especial – 1.400 metros
Premio UTTA
Ganador: Grande hit, jockey Quintero Sergio
6ª Carrera – 13.40 horas
Clásico Casino de Mendoza
Ganador: Dark Sound, jockey Silveira Eliezer
7ª Carrera – 14.30
Clásico Cuadrero – 400 metros
Premio «Municipalidad de San Martín»
Ganador: Puerto Miami, jockey Silveira Eliezer
8ª Carrera – 15.10
Clásico Gobierno de Mendoza – 1.600 metros
Ganador: Río Franco, jockey Arguello Rodrigo
9ª Carrera – 16.00
Cuadrera – 280 metros
Clásico «Municipalidad de Junín»
Ganador: Beethoven fantastic (chacarero), Jockey Becerra Rodrigo
10ª Carrera – 17.15
Clásico Santo Patrono Santiago – Copa Canal 9 Televida
Ganador: Endo Verde, jockey Noriega Lucas
Como cada año, el Clásico Santo Patrono Santiago reunió a destacados ejemplares, jockeys y entrenadores de distintos puntos del país, consolidándose como una de las reuniones hípicas más importantes del calendario mendocino. La propuesta combinó el mejor espectáculo del turf con actividades recreativas, gastronómicas y de promoción de la producción local. Una vez más, una excelente alternativa para disfrutar en familia.