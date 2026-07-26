«Endo Verde» ganó el Clásico Santo Patrono Santiago

Una nueva edición del Clásico Santo Patrono Santiago-Copa Canal 9 Televida convocó a miles de mendocinos. El clásico se lo quedó Endo Verde.

Este sábado 25 de julio, el Hipódromo de Mendoza fue escenario de una nueva edición del Clásico Santo Patrono Santiago- Copa Canal 9 Televida, una de las jornadas más importantes del calendario hípico provincial. La reunión contó con 10 carreras y una amplia propuesta de actividades para disfrutar en familia.

En esta edición del Clásico Santo Patrono Santiago estuvieron presentes Ida López, presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos; Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, y Andrés Lombardi, presidente de la cámara de Diputados.

Las puertas del predio abrieron a las 8, mientras que la actividad hípica se desarrolló entre las 10 y las 17.15, con un programa integrado por 10 competencias que tuvo como broche de oro el tradicional Clásico Santo Patrono Santiago-Copa Canal 9 Televida que quedó en manos de Endo Verde.

Además del espectáculo turfístico, quienes visitaron el hipódromo disfrutaron de una amplia propuesta para toda la familia, con foodtrucks y patio de comidas, los productos regionales del programa Raíces Mendoza, del Ministerio de Producción, y un vacunatorio móvil de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Godoy Cruz.

Asimismo, la playa de estacionamiento fue administrada por Fundavita.

Programa y ganadores de carreras

1ª Carrera – 10.00

Machos Perdedores – 1.300 metros

Premio «Alma Burrera»

Ganador: Le Pera, jockey santucho Matías

2ª Carrera – 10.40

Especial Yeguas

Premio «Copa Municipalidad de Godoy Cruz»

Ganador: Mi Callejera, jockey santucho Matías

3ª Carrera – 11.20

Clásico Independencia

Ganador: Evo Máximo, jockey Silveira Eliezer

4ª Carrera – 12.00

Cuadrera – 475 metros

Premio «Municipalidad de la Ciudad de Mendoza»

Ganador: Mato grosso, jockey Silveira Eliezer

5ª Carrera – 12.50

Especial – 1.400 metros

Premio UTTA

Ganador: Grande hit, jockey Quintero Sergio

6ª Carrera – 13.40 horas

Clásico Casino de Mendoza

Ganador: Dark Sound, jockey Silveira Eliezer

7ª Carrera – 14.30

Clásico Cuadrero – 400 metros

Premio «Municipalidad de San Martín»

Ganador: Puerto Miami, jockey Silveira Eliezer

8ª Carrera – 15.10

Clásico Gobierno de Mendoza – 1.600 metros

Ganador: Río Franco, jockey Arguello Rodrigo

9ª Carrera – 16.00

Cuadrera – 280 metros

Clásico «Municipalidad de Junín»

Ganador: Beethoven fantastic (chacarero), Jockey Becerra Rodrigo

10ª Carrera – 17.15

Clásico Santo Patrono Santiago – Copa Canal 9 Televida

Ganador: Endo Verde, jockey Noriega Lucas

Como cada año, el Clásico Santo Patrono Santiago reunió a destacados ejemplares, jockeys y entrenadores de distintos puntos del país, consolidándose como una de las reuniones hípicas más importantes del calendario mendocino. La propuesta combinó el mejor espectáculo del turf con actividades recreativas, gastronómicas y de promoción de la producción local. Una vez más, una excelente alternativa para disfrutar en familia.