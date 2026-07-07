Encuesta: la falta de dinero lidera las preocupaciones de los argentinos y crece la inquietud por la corrupción

Un relevamiento realizado durante junio reveló que más de la mitad de los consultados asegura que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos. La corrupción volvió a ubicarse entre las principales preocupaciones y desplazó a la inflación.

La situación económica continúa siendo el principal motivo de preocupación para los argentinos. Así lo revela un estudio realizado por la consultora Reale Dalla Torre (RDT), que muestra que la falta de dinero para afrontar los gastos cotidianos encabeza el ranking de las inquietudes ciudadanas.

El relevamiento, realizado durante junio sobre más de 1.300 consultas, indica que el 52% de los encuestados eligió la opción «No alcanza el dinero» como su principal preocupación.

En segundo lugar aparece el empleo, mencionado por el 40% de los participantes, seguido por la inseguridad con el 39%. El cuarto puesto es compartido por la corrupción y el aumento de las tarifas, ambos con el 37% de las respuestas.

Una mirada negativa sobre la economía

El informe también refleja el pesimismo de los argentinos respecto de su situación económica. El 65% calificó su realidad personal como negativa, al definirla como «difícil» o «mala».

Esa percepción también se proyecta hacia el futuro. Según la encuesta, el 52% tiene una visión pesimista sobre la evolución de la economía en los próximos meses, mientras que el 34% mantiene expectativas positivas y el resto prefirió no responder.

No obstante, la consultora advirtió que durante junio se registró una leve baja en las preocupaciones vinculadas con los ingresos, el empleo y la inflación en comparación con los meses anteriores, lo que permitió una moderada mejora en las expectativas económicas.

La corrupción volvió a escalar entre las principales inquietudes

Uno de los datos más destacados del estudio es el crecimiento de la preocupación por la corrupción. En junio aumentó ocho puntos porcentuales, al pasar del 29% al 37%, ubicándose entre los cuatro temas que más inquietan a la ciudadanía e incluso por encima de la inflación.

Según el análisis de la consultora, este incremento podría estar relacionado con la amplia cobertura mediática de distintos casos de presunta corrupción que volvieron a instalar el tema en la agenda pública.

De todos modos, los especialistas señalaron que será necesario esperar los resultados de la encuesta de julio para determinar si se trata de una preocupación coyuntural o si la corrupción vuelve a consolidarse como un tema de relevancia estructural para la opinión pública, con potencial impacto en el escenario político y electoral.