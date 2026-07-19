Encuentro con los municipios para instrumentar el Plan de Respuesta al Cambio Climático

La Coordinación de Sostenibilidad sigue manteniendo encuentros sectoriales para explicar la estructura, la metodología de trabajo y los principales avances del Plan Provincial de Descarbonización y Adaptación al Cambio Climático (PPDyACC).

El Ministerio de Energía y Ambiente mantuvo un encuentro con los municipios para presentar los avances del Plan Provincial de Descarbonización y Adaptación al Cambio Climático, que se elabora mediante un proceso participativo previsto por la legislación nacional. Durante la reunión se expusieron la estructura, la metodología de trabajo y los principales avances del Plan Provincial de Descarbonización y Adaptación al Cambio Climático (PPDyACC).

La exposición estuvo a cargo de la coordinadora de Sostenibilidad, Carla Ortega, junto con el equipo técnico. También participaran integrantes de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, quienes presentaron el trabajo conjunto que ambas áreas desarrollan a través de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), plataforma que permitirá visualizar y consultar de manera pública e interactiva la información vinculada al plan.

«Este tipo de encuentros forman parte de las mesas sectoriales de gobernanza que estamos llevando adelante», explicó Carla Ortega. «Hoy Mendoza es una de las pocas provincias que cuenta con este plan presentado ante la Subsecretaría de Ambiente de la Nación para su proceso de evaluación técnica», agregó.

Una herramienta para la gestión climática

El Ministerio trabaja junto con la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial en un visualizador geoespacial desarrollado sobre la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), que permitirá consultar de manera pública e interactiva los diagnósticos, indicadores, medidas y avances del plan.

El objetivo de la reunión fue presentar a los municipios la estructura del plan, su metodología de elaboración y el sistema de seguimiento propuesto. Como parte del proceso participativo, los gobiernos locales podrán realizar aportes técnicos a partir de los documentos elaborados por la Coordinación de Sostenibilidad.

La elaboración del Plan Provincial de Descarbonización y Adaptación al Cambio Climático contempla la definición de metas provinciales de mitigación y adaptación, las medidas necesarias para alcanzarlas, las hojas de ruta para su implementación, un sistema de monitoreo e indicadores y un esquema de gobernanza que garantice la participación de organismos públicos, municipios, el sector académico, el sector productivo y la sociedad civil.

«La respuesta al cambio climático no puede construirse desde un solo organismo. Requiere la participación del Estado, los municipios, el sector académico, el sector productivo y la sociedad. Ese es el espíritu con el que estamos construyendo este plan: una política pública transversal, participativa y con visión de largo plazo», afirmó Ortega.

Proceso participativo y marco normativo

El Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático forma parte de los compromisos asumidos por Mendoza tras adherir a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. La norma establece que las provincias deben elaborar sus planes mediante procesos participativos, incorporando diagnósticos, metas, medidas de mitigación y adaptación, sistemas de monitoreo y mecanismos de gobernanza.

Además, la elaboración del plan sigue los lineamientos técnicos definidos por el Acuerdo de Funes, instrumento de gobernanza climática validado por el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que establece la metodología para que las provincias diseñen sus planes de respuesta.

Una vez finalizados, estos documentos son presentados ante el Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC), que realiza una instancia técnica de intercambio previa a su convalidación formal.

Mendoza integraría así el grupo de las cuatro provincias del país que cuentan con un Plan de Respuesta al Cambio Climático. El proceso de elaboración del Plan Provincial de Descarbonización y Adaptación al Cambio Climático se enmarca en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, la Ley Nacional 27520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, la Ley Provincial 9585 de Gestión Integral del Cambio Climático de Mendoza y el Programa Provincial Integral de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (PPIEGEI).