«El viaje de Minga»: una propuesta de arte, historia del rock y conectividad inclusiva llega a Mendoza

Minga Yuma Lohman, hija de la leyenda detrás del grafiti de Clics modernos de Charly García, llega por primera vez desde Japón para inaugurar su muestra Sea of Pleasure y celebrar un legado musical único. Se desarrollará del 11 al 19 de julio en la Sala Elina Alba de la Subsecretaría de Cultura.

En un cruce único entre la historia del rock argentino, las artes visuales y la inclusión, Mendoza recibirá el proyecto El viaje de Minga. Por primera vez en el país, Minga Yuma Lohman llega desde Japón junto a su madre, Shao-Ying Wu (Shoei Go Powers), para presentar su producción artística y revivir un legado que marcó a fuego la música de nuestro continente.

Minga es hija de Francis Michael (Fran) Powers, artista neoyorquino, fundador de la banda Modern Clix y creador del icónico graffiti callejero en Nueva York que inspiró y dio título al álbum fundamental de Charly García, Clics modernos.

Durante su estadía en la provincia, que coincidirá con la celebración de su cumpleaños 34, Minga no solo expondrá sus obras, sino que también asistirá por primera vez a un homenaje en vivo donde músicos mendocinos reinterpretarán el repertorio vinculado a la obra de su padre y Charly García.

Un espacio abierto a la inclusión

Como persona dentro del espectro autista, la visita de Minga se transforma en un puente de accesibilidad. El proyecto propone una apertura inclusiva real, convocando especialmente a personas con autismo, así como a instituciones, colectivos y organizaciones que trabajan en el campo de la discapacidad. El objetivo principal es consolidar un espacio de encuentro, libre expresión y participación cultural efectiva.

Cronograma de actividades (Del 11 al 19 de julio)

Sábado 11 de julio, a las 12: inauguración de la muestra artística Sea of Pleasure, a cargo de Minga Yuma Lohman.

Domingo 12 de julio, a las 20: recital en vivo «Charly García – Fran Powers».

Sábado 18 de julio, a las 21: recital en vivo «Charly García – Fran Powers».

La banda musical está integrada por Nicolás Diez (director musical y piano), Luca Moscetta (bajo), Leandro Lacerna (guitarra), Alejandro Rodríguez (Voz) y Florencia Scarpetta (voz).

El evento, organizado por Australe Producciones y Pop Secret, contará con la especial participación del guitarrista chileno Kiuge Hayashida, integrante de la banda de Charly García durante las dos últimas décadas.

La exposición artística permanecerá abierta al público del 11 al 19 de julio, de lunes a viernes, de 8 a 18, y sábados y domingos de 10 a 14, en la Sala Elina Alba de la Subsecretaría de Cultura (Gutiérrez y Av. España, Ciudad de Mendoza).

Minga Yuma Lohman

Es una chica autista que no puede expresarse hablando ni mediante la comunicación física. En 2013, Shoei Powers descubrió el «tejido saori», una técnica contemporánea originaria de Japón, un estilo libre sin reglas donde lo que importa es la originalidad y no implica enseñanza alguna; esto abrió las puertas para que personas con necesidades especiales comenzaran a tejer.

Para Minga, el tejido es su forma de expresarse. Ella misma elige todos los hilos, las lanas y titula sus obras mediante comunicación facilitada, a través de su iPad y con el apoyo de su mamá. Desde el principio, ha tenido su propio estilo, único y original de tejer. Ha mostrado sus obras en exposiciones colectivas en Japón. Esta es su primera exposición individual y se realiza en Mendoza.