El SUTE aceptó la propuesta salarial del Gobierno: habrá aumentos del 11% y un bono de hasta $330.000 por cargo

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) aceptó la nueva propuesta salarial presentada por el Gobierno de Mendoza en el marco de la reapertura de las paritarias, por lo que quedó sellado el acuerdo para el segundo semestre del año.

La decisión fue adoptada tras el proceso de consulta impulsado por el gremio que conduce Gustavo Correas, que contó con una participación considerada histórica: según informaron desde el sindicato, intervinieron 892 delegados de 703 escuelas de toda la provincia.

Cómo quedó el acuerdo

La propuesta aceptada establece un incremento salarial del 7% en agosto y otro 4% en noviembre, lo que representa una mejora respecto de la oferta inicial presentada por el Ejecutivo.

Además del aumento porcentual, el acuerdo incorpora una cuota extraordinaria de $330.000 para los docentes por cada cargo, por lo que quienes desempeñen dos cargos percibirán un total de $660.000.

En el caso de los celadores, el bono extraordinario será de $300.000, que se abonará en tres tramos:

$150.000 el 17 de julio.

el 17 de julio. $100.000 el 11 de septiembre.

el 11 de septiembre. $50.000 durante octubre.

La oferta fue debatida en toda la provincia

El gremio había recibido la propuesta la semana pasada y decidió someterla a la consideración de los trabajadores de la educación mediante el mecanismo de asambleas y plenarios.

El 30 de junio se realizaron los plenarios departamentales y el 1 de julio el plenario provincial, donde finalmente se resolvió aceptar la oferta presentada por el Ejecutivo.

Una mejora respecto de la primera propuesta

La propuesta aprobada representa una mejora frente al ofrecimiento inicial realizado por el Gobierno el pasado 5 de junio, que contemplaba un aumento del 8%, distribuido en un 5% para agosto y un 3% para noviembre, sin los términos que finalmente fueron incorporados en la negociación.

Con el acuerdo alcanzado, el Gobierno provincial logra cerrar una de las negociaciones paritarias más importantes del segundo semestre, mientras que el SUTE destacó el proceso de consulta realizado con los trabajadores antes de definir la aceptación de la oferta.