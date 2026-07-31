El Repositorio Institucional CONICET Digital presenta la 6ta Edición del Boletín de Indicadores de la producción científico-tecnológica

A diez años de su creación, el Repositorio Institucional CONICET Digital presenta una edición especial del Boletín de indicadores que refleja su evolución y consolidación como el principal repositorio institucional del país.

El Repositorio Institucional CONICET Digital presenta la sexta edición del Boletín de Indicadores de la producción científico-tecnológica, una publicación que analiza la evolución del repositorio y su consolidación como una infraestructura estratégica para la gestión del conocimiento científico del CONICET.

En estos diez años, el RI CONICET Digital dejó de ser únicamente una plataforma destinada a garantizar el acceso abierto a las publicaciones científicas para convertirse en un espacio que concentra, preserva, organiza y da mayor visibilidad nacional e internacional a la producción científico-tecnológica del organismo. Además, la información que reúne permite comprender cómo produce ciencia el CONICET y cómo evolucionó su producción científica durante la última década, caracterizando sus perfiles por área del conocimiento y el impacto y la visibilidad obtenidos por los resultados de sus investigaciones.

En ese sentido, esta edición incorpora una línea de tiempo que recorre los principales hitos alcanzados desde la creación del RI hasta la actualidad, mostrando el crecimiento de la plataforma y la incorporación de iniciativas vinculadas a la gestión y publicación de Datos de Investigación.

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Dentro de los resultados se destaca el crecimiento sostenido de la colección institucional, que al cierre del año superó los 270.000 registros y 2.600 conjuntos de Datos de Investigación publicados. Desde entonces, el repositorio continuó expandiéndose y hoy reúne más de 285.000 publicaciones, cerca del 80% de ellas disponibles en acceso abierto. El Boletín también presenta las acciones impulsadas para fortalecer la gestión de los Datos de Investigación, entre ellas la elaboración de ebooks organizados por áreas del conocimiento, la publicación de recursos especializados y la participación en eventos académicos para promover buenas prácticas en la publicación y descripción de datos.

Estos avances son posibles gracias al trabajo cotidiano de procesamiento, normalización y preservación digital realizado por la Oficina Técnica y la Red Federal de Especialistas, integrada por profesionales distribuidos en todo el país. Esta tarea garantiza la calidad y la consistencia de la colección. Así, el crecimiento del repositorio no sólo se refleja en la cantidad de publicaciones disponibles, sino también en el desarrollo de nuevas capacidades para gestionar y preservar el conocimiento científico.

La transformación del repositorio también se refleja en los Datos de Investigación. Desde la puesta en marcha del Repositorio de Datos de Investigación en 2022, la cantidad de conjuntos de datos publicados creció de manera sostenida hasta superar actualmente los 3.200 registros, convirtiendo al CONICET en el repositorio institucional con mayor cantidad de Datos de Investigación publicados del país.

Además del crecimiento de sus colecciones, el Boletín permite conocer mejor la producción científica del CONICET. Los indicadores muestran la diversidad de disciplinas representadas en el repositorio, el impacto alcanzado por las publicaciones y las redes de colaboración construidas con instituciones del país y del exterior. Entre sus principales resultados se destaca que dos de cada tres artículos depositados fueron publicados en revistas indexadas por Scimago y que casi la mitad de las publicaciones se realizaron en colaboración con instituciones extranjeras. En este contexto, Estados Unidos se consolida como el principal socio internacional del CONICET, al concentrar la mayor cantidad de publicaciones realizadas en coautoría.

A diez años de su creación, el Repositorio Institucional CONICET Digital reafirma su papel como una infraestructura estratégica para el acceso abierto al conocimiento. Los indicadores reunidos en esta sexta edición muestran que su evolución no puede medirse únicamente por la cantidad de publicaciones preservadas, sino también por la capacidad institucional desarrollada para organizar, analizar y poner en valor la producción científica del CONICET, generando información de calidad para fortalecer las políticas institucionales y contribuir a la toma de decisiones.