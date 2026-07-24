La Coordinación de Juventud del Municipio de San Rafael llevará adelante el próximo 31 de julio la jornada “Bullying, todos somos parte”, una propuesta destinada a estudiantes de nivel secundario con el objetivo de generar espacios de reflexión, brindar herramientas para abordar situaciones de violencia escolar y promover el cuidado de la salud mental.

La actividad se desarrollará de 9 a 12 horas en el Centro Integrador Universitario (CIU), ubicado en General Paz y Urquiza, y forma parte del programa “Estudiantes y Salud”, impulsado en conjunto con profesionales de psicología de la Dirección de Salud.

La convocatoria está dirigida especialmente a integrantes de centros de estudiantes de escuelas secundarias, quienes podrán participar de la capacitación y luego compartir los conocimientos adquiridos con sus compañeros, fortaleciendo así la construcción de entornos escolares más saludables y respetuosos.

“Queremos que los jóvenes cuenten con más herramientas para abordar situaciones de bullying y comprender que todos somos parte en la construcción de una convivencia escolar respetuosa y libre de violencia”, expresó Paulina Domínguez, de la Coordinación de Juventud.

Las inscripciones se realizan a través de las redes sociales de la Coordinación de Juventud, donde en las historias destacadas se encuentra disponible el formulario correspondiente.