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El próximo 31 de julio la jornada “Bullying, todos somos parte”

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 24 julio, 2026

La Coordinación de Juventud del Municipio de San Rafael llevará adelante el próximo 31 de julio la jornada “Bullying, todos somos parte”, una propuesta destinada a estudiantes de nivel secundario con el objetivo de generar espacios de reflexión, brindar herramientas para abordar situaciones de violencia escolar y promover el cuidado de la salud mental.

La actividad se desarrollará de 9 a 12 horas en el Centro Integrador Universitario (CIU), ubicado en General Paz y Urquiza, y forma parte del programa “Estudiantes y Salud”, impulsado en conjunto con profesionales de psicología de la Dirección de Salud.

La convocatoria está dirigida especialmente a integrantes de centros de estudiantes de escuelas secundarias, quienes podrán participar de la capacitación y luego compartir los conocimientos adquiridos con sus compañeros, fortaleciendo así la construcción de entornos escolares más saludables y respetuosos.

“Queremos que los jóvenes cuenten con más herramientas para abordar situaciones de bullying y comprender que todos somos parte en la construcción de una convivencia escolar respetuosa y libre de violencia”, expresó Paulina Domínguez, de la Coordinación de Juventud.

Las inscripciones se realizan a través de las redes sociales de la Coordinación de Juventud, donde en las historias destacadas se encuentra disponible el formulario correspondiente.

 

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