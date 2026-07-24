El programa “Dando Calor a tu Hogar” continúa con un nuevo cronograma de entrega de leña

La Municipalidad de Malargüe informó que el programa de entrega de leña “Dando Calor a tu Hogar” continuará desarrollándose entre el 27 de julio y el 28 de agosto, con un cronograma semanal establecido para la entrega de vouchers y el retiro del beneficio.

Según se comunicó desde el municipio, los lunes y martes se entregarán, por orden de llegada, hasta 15 vouchers por día en la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social. La atención será únicamente en el turno mañana, de 8:00 a 13:00 horas.

En tanto, los miércoles, jueves y viernes se realizará la entrega de la leña en el predio de la Cortina Forestal, en el horario de 9:00 a 12:00 horas.

También solicitaron a los beneficiarios respetar las disposiciones establecidas para el retiro del recurso. En ese sentido, recordaron que no se permitirá el ingreso de camiones ni de niños al momento de retirar la leña, con el objetivo de garantizar un procedimiento seguro y ordenado.

Asimismo, aclararon que la Municipalidad no realizará el traslado de leña a domicilios particulares ni dispondrá de vehículos para su transporte, por lo que cada beneficiario deberá organizar los medios necesarios para efectuar el retiro.

El programa “Dando Calor a tu Hogar” forma parte de las acciones impulsadas por el municipio para acompañar a las familias durante la temporada invernal, facilitando el acceso a leña para calefacción mediante un sistema organizado de entrega.