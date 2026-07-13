El PJ mendocino empieza a mover sus fichas rumbo a 2027: intendentes y nuevos liderazgos se perfilan para la pelea por la Gobernación

Aunque las elecciones provinciales todavía están lejos, el peronismo mendocino comenzó a delinear el escenario político de cara a 2027. Con varios intendentes que no podrán buscar la reelección y un reacomodamiento de los distintos sectores internos, el Partido Justicialista ya debate quién será la figura encargada de intentar recuperar la Gobernación de Mendoza tras más de una década fuera del poder.

Entre los nombres que hoy aparecen con mayor fuerza sobresalen el intendente de Maipú, Matías Stevanato, y la jefa comunal de Santa Rosa, Flor Destéfanis. Ambos finalizarán su segundo mandato en 2027, por lo que sus próximos pasos políticos comienzan a ocupar el centro de la escena dentro del PJ.

Destéfanis fue la primera en expresar públicamente su intención de competir por la Gobernación. En distintas declaraciones sostuvo que trabaja en la construcción de un proyecto provincial con un equipo de gestión, dejando en claro que aspira a convertirse en la candidata del justicialismo para conducir Mendoza.

En el caso de Stevanato, si bien todavía no oficializó una candidatura, su nombre gana terreno en las conversaciones partidarias. Su peso electoral en Maipú y su estructura territorial lo posicionan como uno de los dirigentes con mayor proyección para enfrentar al oficialismo provincial.

Una encuesta alimenta las expectativas

El debate interno cobró mayor intensidad tras la difusión de un sondeo de opinión que circuló entre dirigentes justicialistas. El estudio reflejó una buena valoración para una eventual fórmula integrada por Matías Stevanato y el presidente del PJ mendocino, Emir Félix, lo que fue interpretado por distintos sectores como un indicio de recuperación política luego de varios años de resultados adversos.

El antecedente más reciente muestra una mejora electoral del peronismo. Tras obtener el peor resultado de su historia en las elecciones provinciales de 2023, el PJ logró reposicionarse en los comicios legislativos de 2025, donde recuperó el lugar de principal fuerza opositora en Mendoza.

Los intendentes buscan protagonismo

Dentro del partido, los intendentes continúan siendo uno de los principales espacios de poder. El grupo está integrado por Omar Félix (San Rafael), Matías Stevanato (Maipú), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Emir Andraos (Tunuyán), Edgardo González (Lavalle), Fernando Ubieta (La Paz) y Celso Jaque (Malargüe), aunque no todos mantienen la misma estrategia política ni comparten idéntica visión sobre el futuro del espacio.

En ese contexto, Stevanato, Destéfanis y Ubieta aparecen como los dirigentes que deberán definir un nuevo destino político al no poder aspirar a otro mandato municipal.

Por su parte, Emir Félix continúa siendo una de las principales referencias del peronismo en el Sur mendocino, mientras que Celso Jaque conserva influencia por su experiencia como exgobernador.

El kicillofismo también empieza a ganar espacio

En paralelo al debate por las candidaturas provinciales, el sector que impulsa la figura del gobernador bonaerense Axel Kicillof comenzó a consolidar su presencia en Mendoza.

El diputado nacional Martín Aveiro lidera la conformación del espacio «Mendoza con Axel», cuya sede será inaugurada oficialmente en las próximas semanas. La iniciativa busca sumar dirigentes, intendentes y referentes sindicales con vistas a fortalecer un proyecto nacional encabezado por el mandatario bonaerense.

Incluso, no se descarta una visita de Kicillof a Mendoza durante los próximos meses, donde mantendría reuniones con distintos sectores políticos, empresariales y sociales.

La Cámpora mantiene su propio armado

Mientras tanto, La Cámpora sigue sosteniendo su estructura dentro del PJ provincial con Anabel Fernández Sagasti como principal referente.

Desde ese sector observan con cautela el crecimiento del espacio alineado con Kicillof y consideran que cualquier definición nacional deberá surgir de un acuerdo político más amplio dentro del peronismo, especialmente en relación con el liderazgo que aún conserva Cristina Fernández de Kirchner.

Con este escenario, el peronismo mendocino comenzó a transitar una etapa de reordenamiento interno en la que convivirán aspiraciones personales, estrategias territoriales y definiciones nacionales. Aunque la carrera electoral recién comienza, la disputa por la candidatura a gobernador ya se instaló en la agenda política del justicialismo provincial.