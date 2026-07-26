El Municipio premió a los ganadores del Prode del Mundial a través del Portal del Empleado

Con una gran participación de empleados municipales, la Municipalidad de Malargüe realizó la entrega de premios a los ganadores del Prode del Mundial, una propuesta impulsada desde el Departamento de Recursos Humanos a través del Portal del Empleado, con el objetivo de promover la integración y el compañerismo entre los trabajadores.
En ese marco, el día de ayer se llevó a cabo un desayuno en el que se realizó la entrega de premios a los ganadores. Desde la organización resaltaron que la actividad fue posible gracias al acompañamiento de empleados, funcionarios, directores y comercios locales que colaboraron con la donación de obsequios.
Entre los premios entregados hubo pelotas, auriculares, banderas, sets de maquillaje, vasos, tazas y otros artículos que fueron sorteados entre quienes obtuvieron los mejores puntajes en el certamen.
Los ganadores fueron:
- 1.º puesto: María Micaela Quiroz (HCD) y Eugenia Soto (Desarrollo Social).
- 2.º puesto: Nelson Torres (Servicios Públicos).
- 3.º puesto: Marcelo Aluch (Sistemas).
- 4.º puesto: Jesica Cañomán (CEL).
- 5.º puesto: Brian Ríos (Servicios Públicos).
- 6.º puesto: Misael Miliotti (Sistemas Campus), Irene Vázquez (Planetario) y Lis Ibaceta (Recursos Humanos).
- 7.º puesto: Mariano Butcovic (Obras Públicas).
- 8.º puesto: Mariana Riquelme (Planetario) y Daniel Arriola (HCD).
- 9.º puesto: Gabriel Ibáñez (Sistemas Campus), María Pérez (Planetario) y Sergio Cerna (HCD).
Desde Recursos Humanos agradecieron a todos los empleados que se sumaron a la propuesta, así como también a los funcionarios, directores y comercios que hicieron posible la entrega de los premios. Además, destacaron que este tipo de iniciativas fortalecen los vínculos entre las distintas áreas municipales y generan espacios de participación y recreación para el personal.