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El Municipio premió a los ganadores del Prode del Mundial a través del Portal del Empleado

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 26 julio, 2026

Con una gran participación de empleados municipales, la Municipalidad de Malargüe realizó la entrega de premios a los ganadores del Prode del Mundial, una propuesta impulsada desde el Departamento de Recursos Humanos a través del Portal del Empleado, con el objetivo de promover la integración y el compañerismo entre los trabajadores.

 La jefa del Departamento de Recursos Humanos, Érica Vázquez, junto a Luz Ibaceta, destacaron el entusiasmo con el que fue recibida la iniciativa y agradecieron el compromiso de quienes participaron durante todo el certamen.

En ese marco, el día de ayer se llevó a cabo un desayuno en el que se realizó la entrega de premios a los ganadores. Desde la organización resaltaron que la actividad fue posible gracias al acompañamiento de empleados, funcionarios, directores y comercios locales que colaboraron con la donación de obsequios.

Entre los premios entregados hubo pelotas, auriculares, banderas, sets de maquillaje, vasos, tazas y otros artículos que fueron sorteados entre quienes obtuvieron los mejores puntajes en el certamen.

Los ganadores fueron:

  • 1.º puesto: María Micaela Quiroz (HCD) y Eugenia Soto (Desarrollo Social).
  • 2.º puesto: Nelson Torres (Servicios Públicos).
  • 3.º puesto: Marcelo Aluch (Sistemas).
  • 4.º puesto: Jesica Cañomán (CEL).
  • 5.º puesto: Brian Ríos (Servicios Públicos).
  • 6.º puesto: Misael Miliotti (Sistemas Campus), Irene Vázquez (Planetario) y Lis Ibaceta (Recursos Humanos).
  • 7.º puesto: Mariano Butcovic (Obras Públicas).
  • 8.º puesto: Mariana Riquelme (Planetario) y Daniel Arriola (HCD).
  • 9.º puesto: Gabriel Ibáñez (Sistemas Campus), María Pérez (Planetario) y Sergio Cerna (HCD).

Desde Recursos Humanos agradecieron a todos los empleados que se sumaron a la propuesta, así como también a los funcionarios, directores y comercios que hicieron posible la entrega de los premios. Además, destacaron que este tipo de iniciativas fortalecen los vínculos entre las distintas áreas municipales y generan espacios de participación y recreación para el personal.

 

 

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