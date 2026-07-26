El Municipio premió a los ganadores del Prode del Mundial a través del Portal del Empleado

Con una gran participación de empleados municipales, la Municipalidad de Malargüe realizó la entrega de premios a los ganadores del Prode del Mundial, una propuesta impulsada desde el Departamento de Recursos Humanos a través del Portal del Empleado, con el objetivo de promover la integración y el compañerismo entre los trabajadores.

La jefa del Departamento de Recursos Humanos, Érica Vázquez, junto a Luz Ibaceta, destacaron el entusiasmo con el que fue recibida la iniciativa y agradecieron el compromiso de quienes participaron durante todo el certamen.

En ese marco, el día de ayer se llevó a cabo un desayuno en el que se realizó la entrega de premios a los ganadores. Desde la organización resaltaron que la actividad fue posible gracias al acompañamiento de empleados, funcionarios, directores y comercios locales que colaboraron con la donación de obsequios.