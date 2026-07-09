El Molino Histórico Rufino Ortega avanza hacia su reapertura tras más de una década cerrado

El Municipio de Malargüe continúa avanzando en la recuperación del Molino Histórico Rufino Ortega, uno de los edificios patrimoniales más antiguos del departamento, cuya construcción se remonta a alrededor de 1880. Tras permanecer con sus puertas cerradas durante más de diez años, el objetivo de la gestión municipal es concretar su reapertura para que vuelva a ser un espacio de encuentro para vecinos y visitantes.

El Coordinador de Conservación Patrimonial, Francisco Parada, recordó que el histórico edificio ha atravesado distintas etapas de reparación, aunque también sufrió un importante deterioro producto del paso del tiempo y de diversos factores. En ese sentido, señaló que recientemente recibieron la visita del Intendente Celso Jaque y parte del Gabinete Municipal para evaluar el estado del inmueble y proyectar las acciones necesarias para su recuperación.

Parada explicó que, si bien la estructura principal del molino se encuentra en condiciones y no presenta daños irreparables, será necesaria una importante inversión para devolverle su funcionalidad y garantizar una reapertura segura. Para ello, el Municipio trabaja en la elaboración de un plan de inversión que permitirá avanzar con las obras de refacción y puesta en valor.

Asimismo, destacó que este tipo de monumentos históricos representan mucho más que un legado arquitectónico. “Son parte de nuestra identidad y constituyen un gran atractivo turístico para Malargüe. El Molino Rufino Ortega fue un edificio emblemático que tuvo un rol significativo en la economía argentina de su época y hoy continúa siendo testigo de esa historia y de nuestro patrimonio”, expresó.

Por su parte, el Intendente Celso Jaque manifestó que durante la recorrida pudo observar el importante trabajo de limpieza y orden realizado por el equipo municipal de Cultura. “Buscamos que vuelva a estar abierto para toda la comunidad y para quienes visitan nuestro departamento”, afirmó.

El jefe comunal también recordó que, a lo largo de los últimos años, el edificio fue víctima de reiterados hechos de vandalismo, que incluyeron la rotura de ventanas y puertas, además de grafitis sobre sus paredes. En ese marco, hizo un llamado a la comunidad para preservar este patrimonio histórico.

“Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro”, expresó Jaque, al tiempo que informó que en los próximos días continuará trabajando personal municipal para finalizar las tareas de refacción.

Finalmente, el Intendente reafirmó el compromiso de la gestión con la recuperación de espacios públicos e históricos que fortalezcan la identidad local y permitan generar nuevos ámbitos para actividades culturales, ferias, congresos y otros encuentros que impulsen el desarrollo turístico y social de Malargüe.