El mensaje a los argentinos: lo que dejó la conferencia de Kristalina Georgieva

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, en su visita al país. En su primer acto oficial en el Palacio de Hacienda, la directora del FMI elogió los logros macroeconómicos del Gobierno, pero señaló que aún resta reactivar el empleo, el consumo, el crédito y la infraestructura.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, en su visita al país tuvo su primer acto oficial en el Palacio de Hacienda. Allí le propinó varios elogios al Gobierno que incluyeron el orden macroeconómico y financiero entre los cuales detalló un fuerte descenso de la inflación, la acumulación de reservas y el superávit fiscal. Pero también hubo tiempo para hacer mención lo que aún falta consolidar dentro del programa: la creación de empleo, elevar el consumo, extender los créditos y mejorar las rutas.

Al comienzo de su discurso dijo que tiempo atrás la pregunta que nos hacíamos era si Argentina podía mantenerse al servicio de su deuda pero que hoy eso se revirtió porque el país está «en una posición mucho más solida» y que eso es resultado de la perseverancia. También destacó «lo importante del progreso macroeconómico y estabilidad financiera» que hoy deja «una escena más saludable» desde la posición fiscal del país, porque hay superávit, y además porque la inflación disminuyó del 250% al 30% anual.

A su vez, mencionó que la importante acumulación de reservas, ya que le quita presión a la posición externa y remarcó que el Gobierno superó la meta del programa. «La confianza del mercado ha regresado», explicó y detalló que eso se evidencia con la capacidad de las provincias y empresas privadas para acceder al mercado, contar con buenos precios, lo que deriva en oportunidades de crecimiento. También resaltó la emisión de deuda en moneda extranjera que realiza el Tesoro y mencionó que hay buenos proyecciones de inversiones, en el marco RIGI, por u$s45.000 millones.

Los desafíos por delante: qué cree Georgieva que falta consolidar del plan La experta del FMI, entre los desafíos que quedan por delante para consolidar el plan económico, dijo que hay que crear mejores condiciones financieras para los que toman prestamos, dentro de los cuales incluyó pequeñas empresas y familias y, en segundo lugar, ampliar el mercado de capital en la Argentina como, por ejemplo, a través de las hipotecas. También consideró que hay que eliminar los obstáculos físicos que faltan para que la economía funcione a un nivel más alto.

Otro de los puntos que resaltó como importante fue la «construcción de carreteras» y para ello consideró que es importante acelerar las inversiones físicas para conectar mejor a la economía y para impulsar la construcción. En cuarto lugar pidió continuar con la eliminación de las barreras burocráticas en la económica y destacó, al respecto, la labor del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.