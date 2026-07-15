El IPV recibió propuestas para construir 355 viviendas con fondos del Resarcimiento

Se presentaron quince proyectos por más de $53.700 millones para desarrollar nuevos emprendimientos habitacionales mediante un esquema de inversión público-privada en seis departamentos de Mendoza.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) realizó este martes la apertura de sobres correspondiente al Concurso de Proyectos del Programa de Inversión Pública para el Desarrollo de Viviendas. La iniciativa, financiada con recursos del Fondo del Resarcimiento, busca impulsar la construcción de nuevos barrios en Mendoza mediante la articulación entre el Estado provincial y el sector privado.

La convocatoria tuvo una importante respuesta por parte del sector desarrollador. Se presentaron quince proyectos habitacionales que totalizan 355 viviendas, con lo que se superó ampliamente el cupo estimado inicialmente en 275 unidades.

Las propuestas fueron presentadas por las empresas Titulizar SA, Lauggero, Constructora San José, Cebeco, PROCOM y OHA, y se encuentran emplazadas en los departamentos de Maipú, Guaymallén, Luján de Cuyo, Las Heras, San Martín y San Rafael.

Entre las iniciativas se encuentran los proyectos Castillo I, II y III, en Maipú, con treinta viviendas cada uno; Paseo Di Fiore, en Luján de Cuyo, con veinticinco unidades; y Estrella, Villanueva, AMPUNC A, AMPUNC B, Guaymallén I y Guaymallén II, ubicados en Guaymallén, que en conjunto suman 161 viviendas.

También se presentaron Recodo XI, en Maipú, con once unidades; Las Acacias A y Las Acacias B, en San Martín, con catorce viviendas cada uno; Río Diamante, en Las Heras, con treinta viviendas; y Sun Valley Club de Campo, en San Rafael, con diez unidades.

Características del programa

A través de las bases del concurso, el IPV buscó incentivar la inversión privada destinada al desarrollo habitacional de la provincia.

Con el objetivo de diversificar la oferta, se estableció que cada propuesta debía contemplar entre cinco y treinta viviendas, con un plazo máximo de ejecución de catorce meses.

Otro de los aspectos destacados del programa es el esquema de financiamiento compartido. Mediante este mecanismo, el Estado provincial, a través del IPV, financiará al desarrollador hasta el cuarenta por ciento del valor de cada proyecto.

El porcentaje restante será aportado por la empresa constructora y por los futuros adjudicatarios, mediante los planes de financiación previstos para cada emprendimiento.

A partir de esta instancia comenzará el proceso de evaluación técnica, económica, legal y urbanística de cada una de las propuestas. El análisis permitirá determinar cuáles cumplen con las condiciones establecidas en el pliego y pueden avanzar hacia la etapa de adjudicación.