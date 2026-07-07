El hockey acción coronó a sus campeones del torneo apertura

El certamen, organizado por la Dirección de Deportes, tuvo definiciones muy ajustadas en partidos apasionantes en las diferentes categorías.

En Primera A el título quedó en manos de las chicas de Cuadro Nacional que se impusieron por 1 a 0 al combinado de Maristas Sub 14. Una final que se jugó como tal: muy reñida y de dientes apretados hasta el último instante.

El tercer lugar del podio quedó para Monte Comán, quienes se subieron al último escalón tras vencer a Gacelas.

En Primera B la copa y el ascenso fue para Xeneizes A quienes derrotaron a Cerbero A por 2 a 1, en un cotejo más que competitivo. El tercer puesto de la categoría fue para Morenas que venció a Sureñas.

Primera C coronó campeonas a las chicas de Volantes Unidos que ganaron 2 a 0 a Banco Mendoza, mientas que en Mamis la “Copa de Oro” quedó en mano de Maristas quienes se impusieron 4 a 2 en la tanda de penales, tras un luchado empate en cero en el tiempo regular.