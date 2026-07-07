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El hockey acción coronó a sus campeones del torneo apertura

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 7 julio, 2026

Pese a las bajas temperaturas ambientes la cancha sintética del Polideportivo 2 fue un “hervidero” durante el fin de semana en el que se disputaron las finales del Torneo Apertura de Hockey Acción.

El certamen, organizado por la Dirección de Deportes, tuvo definiciones muy ajustadas en partidos apasionantes en las diferentes categorías.

En Primera A el título quedó en manos de las chicas de Cuadro Nacional que se impusieron por 1 a 0 al combinado de Maristas Sub 14. Una final que se jugó como tal: muy reñida y de dientes apretados hasta el último instante.

El tercer lugar del podio quedó para Monte Comán, quienes se subieron al último escalón tras vencer a Gacelas.

En Primera B la copa y el ascenso fue para Xeneizes A quienes derrotaron a Cerbero A por 2 a 1, en un cotejo más que competitivo. El tercer puesto de la categoría fue para Morenas que venció a Sureñas.

Primera C coronó campeonas a las chicas de Volantes Unidos que ganaron 2 a 0 a Banco Mendoza, mientas que en Mamis la “Copa de Oro” quedó en mano de Maristas quienes se impusieron 4 a 2 en la tanda de penales, tras un luchado empate en cero en el tiempo regular.

 

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