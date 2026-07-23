El HCD se prepara para trabajar sobre el nuevo ordenamiento vial de San Rafael

Se trata de propuestas estratégicas que permitirán optimizar las conexiones internas y proyectar nuevos corredores a futuro. La iniciativa incluye proyectos para la circulación vehicular, peatonal y hasta de ciclistas.

“Queremos proyectar nudos viales, corredores urbanos, turísticos y hasta internacionales como el proyecto del Paso Las Leñas”, indicó Arscone, quien recordó que “a los sureños siempre nos cuestan mucho los proyectos estratégicos y de desarrollo, entonces tenemos que estar preparados para poder concretarlos”.

El proyecto de ordenamiento vial es el primer paso de la propuesta macro de ordenamiento territorial.

“Son proyectos muy lindos, para trabajar y que le dan mucha fuerza y mucha perspectiva de futuro para ese San Rafael que soñamos para nuestros hijos y ya para nuestros nietos también”, indicó Arscone.

El gran objetivo apunta a generar una planificación que acompañe el crecimiento urbano y productivo de San Rafael, además de proyectar escenarios de mayor integración regional y desarrollo turístico.