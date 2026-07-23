San Rafael, Mendoza jueves 23 de julio de 2026
El tiempo - Tutiempo.net

El HCD se prepara para trabajar sobre el nuevo ordenamiento vial de San Rafael

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 23 julio, 2026

Días atrás se anunció la inminente presentación del proyecto del nuevo ordenamiento vial de San Rafael ante el Concejo Deliberante. En este marco, el presidente del HCD, Nahuel Arscone destacó que “en los próximos días estará subiendo el proyecto de ordenanza para su tratamiento, una pieza muy importante para trabajar sobre el San Rafael que pensamos para los próximos 30 años”.

Se trata de propuestas estratégicas que permitirán optimizar las conexiones internas y proyectar nuevos corredores a futuro. La iniciativa incluye proyectos para la circulación vehicular, peatonal y hasta de ciclistas.

“Queremos proyectar nudos viales, corredores urbanos, turísticos y hasta internacionales como el proyecto del Paso Las Leñas”, indicó Arscone, quien recordó que “a los sureños siempre nos cuestan mucho los proyectos estratégicos y de desarrollo, entonces tenemos que estar preparados para poder concretarlos”.

El proyecto de ordenamiento vial es el primer paso de la propuesta macro de ordenamiento territorial.

“Son proyectos muy lindos, para trabajar y que le dan mucha fuerza y mucha perspectiva de futuro para ese San Rafael que soñamos para nuestros hijos y ya para nuestros nietos también”, indicó Arscone.

El gran objetivo apunta a generar una planificación que acompañe el crecimiento urbano y productivo de San Rafael, además de proyectar escenarios de mayor integración regional y desarrollo turístico.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail