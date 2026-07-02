El HCD estableció que los Ciudadanos Ilustres y Distinguidos serán elegidos cada cuatro años

El Concejo Deliberante de San Rafael aprobó una modificación de la Ordenanza N° 15.036 con el objetivo de actualizar y fortalecer el régimen de reconocimientos institucionales que distingue a vecinos y vecinas por su trayectoria, compromiso y aporte al desarrollo del departamento. El Concejo Deliberante de San Rafael aprobó una modificación de la Ordenanza N° 15.036 con el objetivo de actualizar y fortalecer el régimen de reconocimientos institucionales que distingue a vecinos y vecinas por su trayectoria, compromiso y aporte al desarrollo del departamento.

El cambio más importante establece que las distinciones de Ciudadano/a Ilustre, Ciudadano Distinguido – Premio San Rafael Arcángel, Joven Destacado y Personalidad Destacada del Departamento de San Rafael pasarán a otorgarse cada cuatro años, en lugar de realizarse cada dos como ocurría hasta la actualidad. La próxima edición se desarrollará en 2028. Además, la normativa dispone que estos reconocimientos no podrán entregarse durante años en los que se celebren elecciones generales nacionales, provinciales o municipales, trasladándose la ceremonia al primer año no electoral inmediato siguiente.

Otro de los puntos centrales de la reforma es la eliminación de la tradicional medalla de oro que acompañaba a algunas de las distinciones. La medida responde a criterios de racionalidad y responsabilidad presupuestaria, sin afectar el valor institucional de los reconocimientos.

En ese marco, la ordenanza establece que será la Presidencia del Concejo Deliberante, junto al área de Protocolo, la encargada de definir el obsequio institucional que recibirán las personas distinguidas, procurando que el mismo mantenga la identidad y el espíritu del Premio San Rafael Arcángel, representando los valores del departamento.

La normativa también introduce modificaciones en el proceso de selección, incorporando nuevos criterios para las postulaciones, requisitos de residencia y un cronograma que busca brindar mayor transparencia y previsibilidad.

Asimismo, uno de los avances más significativos es la ampliación de los rubros contemplados para la distinción de Personalidad Destacada. Hasta ahora, la ordenanza reconocía únicamente los aportes realizados en cultura, educación, ciencia, deporte y derechos humanos. Con la reforma, se incorporan nuevas áreas como salud, producción y desarrollo económico, industria y comercio, empresariado e inversiones productivas, generación de empleo, innovación y tecnología, trabajo social y comunitario, ambiente y sustentabilidad, turismo, comunicación y periodismo, seguridad ciudadana, además de toda otra actividad que represente un aporte significativo al desarrollo del departamento de San Rafael.

El presidente del Concejo Deliberante, Nahuel Arscone, destacó que la actualización de la normativa busca revalorizar estos reconocimientos y fortalecer su carácter institucional. «Queremos que cada distinción mantenga el enorme valor simbólico que tiene para los sanrafaelinos. Al realizarse cada cuatro años, logramos jerarquizar aún más estos reconocimientos, distinguiendo a quienes, con su esfuerzo y compromiso, han dejado una huella en nuestra comunidad. Al mismo tiempo, la ampliación de los rubros permite reconocer el aporte de muchos vecinos que hoy contribuyen al crecimiento de San Rafael desde ámbitos que antes no estaban contemplados», expresó.