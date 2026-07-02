El Gobierno envió un anticipo del Presupuesto 2026: baja de la inflación y superávit

Sin cifras específicas, el informe ratifica que la política económica seguirá orientada al equilibrio fiscal, la reducción de la inflación y la continuidad del superávit de las cuentas públicas.

El documento, al cual tuvo acceso LA NACION, también anticipa que se priorizarán proyectos de inversión ya iniciados y aquellos vinculados con la generación de empleo, las exportaciones, la energía, el desarrollo tecnológico y el financiamiento externo.

El proyecto definitivo, con los cálculos por áreas, se enviará en septiembre. El informe aparece entonces como una “carta de intención” sobre las políticas conómicas.

Asimismo, informa que entre enero y mayo de 2026 la Administración Nacional registró un superávit primario de $8,4 billones y un resultado financiero positivo de $2,7 billones.

En paralelo, el Gobierno también remitió al Congreso la Cuenta de Inversión 2025, que constituye la rendición anual de la ejecución presupuestaria.

El mensaje detalla la administración de los recursos y gastos del Estado durante el ejercicio 2025, desarrollado bajo la prórroga del Presupuesto 2023 y su distribución mediante la Decisión Administrativa 3/2025.

Además, destaca avances en la modernización de los sistemas de presupuesto, tesorería y administración financiera, la digitalización de procesos, la simplificación de estructuras programáticas y la continuidad de herramientas de seguimiento de la ejecución física y financiera de las políticas públicas.

La difusión del “informe de avance” también se inscribe en la intención de la nueva jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli, de mostrar dinámica en la gestión.

Este viernes, en efecto, Santilli mostró dinamismo con una jornada que comenzó temprano, en una reunión con legisladores oficialistas en la Casa Rosada. Luego recibió gobernadores y por la tarde visitó a los aliados en el Senado.

Fuente;https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-envio-un-anticipo-del-presupuesto-2026-baja-de-la-inflacion-y-superavit-nid01072026/