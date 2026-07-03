El Gobierno nacional oficializó una amplia reestructuración de la administración pública luego de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y la designación de Diego Santilli como nuevo coordinador de ministros. La principal modificación consiste en la eliminación del Ministerio del Interior, cuyas funciones serán absorbidas por la Jefatura de Gabinete, que pasará a funcionar con un esquema de conducción dividido en tres niveles.

La medida quedó plasmada en el Decreto 571/2026, publicado en el Boletín Oficial, y redefine la organización del Poder Ejecutivo con el objetivo, según la explicación oficial, de mejorar la coordinación entre las distintas áreas del Estado. El nuevo organigrama establece que Santilli estará acompañado por dos vicejefaturas: una de Gabinete y otra de Interior, encargada de asumir las atribuciones que hasta ahora correspondían a la cartera que dejó de existir.

En paralelo, el Ejecutivo formalizó las designaciones de Ignacio Devitt como vicejefe de Gabinete y de Gustavo Coria como vicejefe de Interior, mediante los decretos 574 y 575/2026, respectivamente. Ambos funcionarios integran el círculo de confianza de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario, quien consolidó su influencia en el armado político del oficialismo en medio de la disputa interna con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Desde la Casa Rosada señalaron que la estructura no representa una novedad absoluta, ya que un esquema similar había sido implementado durante la gestión de Guillermo Francos al frente de la Jefatura de Gabinete. La diferencia es que ahora la reorganización incorpora la absorción definitiva del Ministerio del Interior y redistribuye competencias entre distintas dependencias.

Como parte del rediseño, la órbita de la Presidencia concentrará áreas vinculadas con la comunicación gubernamental. Bajo su dependencia quedarán la Secretaría General, la Secretaría Legal y Técnica, Inteligencia de Estado, la Vocería Presidencial, Comunicación y Medios, además del área de Cultura.

La Vicejefatura de Gabinete, encabezada por Devitt, tendrá bajo su responsabilidad las secretarías de Innovación y Ciencia y de Asuntos Estratégicos. Además, sumará una nueva Secretaría que unificará las políticas de Turismo, Ambiente y Deportes, una integración que representa un cambio en la organización de esas áreas dentro del Ejecutivo nacional.

Por su parte, la Vicejefatura de Interior será la encargada de mantener la relación política e institucional con las provincias, los municipios y el Congreso. También absorberá organismos y competencias que dependían del desaparecido Ministerio del Interior, entre ellos las áreas de Asuntos Políticos, Enlace Parlamentario, Relación con las Provincias, Relación con los Municipios y Reforma Política.

Asimismo, pasarán a depender de esa estructura el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Dirección Nacional Electoral (DINE), el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la Corporación Puerto Madero y la Administración de Parques Nacionales.

La reorganización también alcanzó a la Secretaría Legal y de Administración de la Jefatura de Gabinete, que asumirá la gestión jurídica y administrativa de toda esa dependencia. En tanto, la Secretaría Ejecutiva incorporará nuevas funciones vinculadas con la evaluación presupuestaria, la coordinación entre ministerios y la supervisión de la Oficina Nacional de Contrataciones.

Fuente;https://www.elsol.com.ar/el-pais/el-gobierno-elimino-el-ministerio-del-interior-y-la-jefatura-de-gabinete-absorbera-sus-funciones/